Menzione speciale per il regista sansalvese Andrea Milano al Premio Scintille per lo spettacolo "Le Ossa"

Câ€™Ã¨ un pezzo di Abruzzo nel cuore del prestigioso Premio Scintille 2026, il festival nazionale dedicato alle nuove proposte teatrali svoltosi nei giorni scorsi tra Asti e il Teatro Menotti di Milano.

Il regista e autore sansalvese Andrea Milano ha conquistato con l'ultimo progetto della compagnia Spartenza Teatro - fondata insieme all'attrice e autrice Sofia Abbati - la Menzione Speciale della Giuria per lo spettacolo "Le Ossa". In scena, insieme al regista che porta la sua storia familiare e ad Abbati, anche la danzatrice e performer Sofia Ludovica Tangreda.

La giuria ha motivato il riconoscimento con queste parole: Â«Menzione speciale per Le Ossa di Spartenza Teatro (Roma) per lâ€™originalitÃ della scrittura e per lâ€™utilizzo di diversi linguaggi della scena in maniera particolarmente delicata ed efficace. Dalla danza alla parola contaminata tra lingua e dialetto, allâ€™utilizzo di un fantoccio antropomorfo e animato come una marionetta BunrakuÂ».

La storia familiare del regista, da cui parte lo spettacolo, Ã¨ proprio radicata in Abruzzo e tra le strade di San Salvo durante gli anni della prima guerra mondiale.

"Questo riconoscimento Ã¨ unâ€™emozione immensa" â€“ dichiara Andrea. "Portare questo progetto a cui teniamo molto al Premio Scintille a Milano e Asti e vedere il pubblico ridere, emozionarsi e comprendere a fondo ogni sfumatura del nostro linguaggio Ã¨ stata la soddisfazione piÃ¹ grande".

Un riconoscimento importante alla ricerca della compagnia indipendente, che unisce da sempre vari linguaggi, verso la composizione di un teatro multidisciplinare e complesso. Ora il lavoro prosegue in attesa di approdare in altri teatri e in altre cittÃ .