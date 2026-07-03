Histonium Ballet Center, 50 anni di danza a Vasto

Sabato 27 e domenica 28 giugno, sul palco della Città del Cinema, l’Histonium Ballet Center ha emozionato il pubblico con un Gran Galá davvero speciale per i 50 anni di danza nella cittá di Vasto.

Un susseguirsi di sorprese hanno commosso e incantato non solo le persone in sala ma anche la fondatrice Angiola Elsa Saraceni e sua figlia oggi direttrice artistica Eleonora Galante.

Circa 40 ex allieve oggi mamme e professioniste affermate, in rappresentanza delle varie generazioni, hanno voluto omaggiare la scuola che le ha cresciute sfilando sul palco.

Nei due giorni di spettacolo tra ex allievi, musicisti, mostre fotografiche e ospiti provenienti dal Teatro dell’Opera, Accademia Nazionale di Danza di Roma, Accademia di Manolo Marin, la Luna Dance Center di Ancona e l’Art StudioDanzaModern di Lanciano, tutto è stato curato nei minimi particolari.

Gli studenti con enorme passione ed emozione hanno aperto lo spettacolo mostrando tutta la loro versatilità con brani molto impegnativi, spaziando dal repertorio classico a quello modern/contemporaneo, dalle danze di carattere, flamenco e tip tap, all’hip hop, regalando un spettacolo unico e di caratura altissima.

Le serate si sono concluse salutando il pubblico tutti in abito da sera, elegantissimi, per ricordare e incastonare questo anno così importante nella memoria dello spettatore.

Ora la scuola sarà impegnata nella realizzazione dei due eventi estivi, la rassegna di danza “Histonium Short Dance” con danzatori professionisti e “Danza ai Giardini d’Avalos” con gli studenti della scuola.