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Con il pannello di San Francesco all'Infiorata Storica di Roma, il bilancio della Pro Loco San Salvo

"Messaggero di pace sul piazzale della Basilica di San Pietro"

redazione
Appuntamenti
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La Pro Loco San Salvo ha partecipato per la terza volta all'Infiorata Storica di Roma, svoltasi il 28 e 29 giugno 2026 e prima esperienza sul piazzale della splendida Basilica di San Pietro.
 
IL PANNELLO
Il gruppo delle infioratrici e degli infioratori della Pro Loco San Salvo ha realizzato un pannello di 6x8 metri raffigurante San Francesco d'Assisi, sul tema “Per una pace disarmata e disarmante”, un messaggio universale di pace realizzato da circa 60 mila fiorellini, con passione e dedizione. La squadra ha lavorato fino all'una di notte per comporre l'opera sul piazzale, in una notte calda e intensa che ha visto tutte le mani al lavoro con impegno straordinario.
 
UN CAPOLAVORO COLLETTIVO
Il pannello è il frutto di mesi di lavorazione e della dedizione di tutte le volontarie uncinettine che hanno creduto in questa terza straordinaria partecipazione, portando a Roma una nuovo straordinario  capolavoro.
 
CONFRONTO, CONDIVISIONE E FARE RETE
La manifestazione ha rappresentato, come sempre, un'occasione preziosa di confronto tra le Pro Loco partecipanti.
 Un momento speciale è stato l'incontro tra le Pro Loco chietine presenti all'evento: davanti ai rispettivi pannelli, sono nate fotografie, sorrisi e una bella amicizia. Un'amicizia che ha già prodotto i suoi primi frutti ed un invito a San Salvo per future collaborazioni.
Perché fare rete è sempre più bello. 
 
Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco Roma e l'Unpli per la splendida ospitalità, e un sentito plauso alle altre due Pro Loco abruzzesi  di Villamagna e Carsoli per i loro meravigliosi pannelli.
 
LA SQUADRA AL CENTRO
Dietro ogni grande opera c'è sempre una grande squadra. La Pro Loco San Salvo fa ritorno a San Salvo orgogliosa dell'immenso lavoro presentato in una delle cornici più prestigiose d'Italia.

 
LA PROSSIMA TAPPA
Il percorso itinerante 2026 prosegue con la sesta tappa il 4 luglio 2026 a Casalanguida (CH).
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