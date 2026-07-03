Con il pannello di San Francesco all'Infiorata Storica di Roma, il bilancio della Pro Loco San Salvo

La Pro Loco San Salvo ha partecipato per la terza volta all'Infiorata Storica di Roma, svoltasi il 28 e 29 giugno 2026 e prima esperienza sul piazzale della splendida Basilica di San Pietro.

IL PANNELLO

Il gruppo delle infioratrici e degli infioratori della Pro Loco San Salvo ha realizzato un pannello di 6x8 metri raffigurante San Francesco d'Assisi, sul tema “Per una pace disarmata e disarmante”, un messaggio universale di pace realizzato da circa 60 mila fiorellini, con passione e dedizione. La squadra ha lavorato fino all'una di notte per comporre l'opera sul piazzale, in una notte calda e intensa che ha visto tutte le mani al lavoro con impegno straordinario.

UN CAPOLAVORO COLLETTIVO

Il pannello è il frutto di mesi di lavorazione e della dedizione di tutte le volontarie uncinettine che hanno creduto in questa terza straordinaria partecipazione, portando a Roma una nuovo straordinario capolavoro.

CONFRONTO, CONDIVISIONE E FARE RETE

La manifestazione ha rappresentato, come sempre, un'occasione preziosa di confronto tra le Pro Loco partecipanti.

Un momento speciale è stato l'incontro tra le Pro Loco chietine presenti all'evento: davanti ai rispettivi pannelli, sono nate fotografie, sorrisi e una bella amicizia. Un'amicizia che ha già prodotto i suoi primi frutti ed un invito a San Salvo per future collaborazioni.

Perché fare rete è sempre più bello.

Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco Roma e l'Unpli per la splendida ospitalità, e un sentito plauso alle altre due Pro Loco abruzzesi di Villamagna e Carsoli per i loro meravigliosi pannelli.

LA SQUADRA AL CENTRO

Dietro ogni grande opera c'è sempre una grande squadra. La Pro Loco San Salvo fa ritorno a San Salvo orgogliosa dell'immenso lavoro presentato in una delle cornici più prestigiose d'Italia.





LA PROSSIMA TAPPA

Il percorso itinerante 2026 prosegue con la sesta tappa il 4 luglio 2026 a Casalanguida (CH).