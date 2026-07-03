Le liste di maggioranza replicano a Travaglini: "Solo assenza di proposte per la cittÃ "

Riceviamo e pubblichiamo dalle liste di maggioranza che sostengono l'Amministrazione De Nicolis a San Salvo.

Assenza di proposte per la cittÃ , assenze fisiche in Consiglio comunale, in Conferenza dei Capigruppo e nelle Commissioni del consigliere Fabio Travaglini. Questa sÃ¬ che Ã¨ mancanza di visione.

I passi avanti della cittÃ sono sotto gli occhi di tutti. Nuovi investimenti, ampliamenti di quelli giÃ esistenti (con un'ulteriore inaugurazione prevista giÃ la prossima settimana), opere pubbliche che hanno migliorato la qualitÃ della vita dei sansalvesi, servizi aggiuntivi alle famiglie che consentono di bilanciare meglio il rapporto tra lavoro e vita privata, presenze turistiche in costante aumento, rafforzamento dell'offerta della formazione secondaria: tutto questo Ã¨ il frutto di una chiara visione di cittÃ .

Non solo visione, ma anche concreta realizzazione della stessa, prima con il sindaco Magnacca e oggi con il sindaco De Nicolis. Ãˆ il segno di chi, con impegno e coraggio, sceglie di fare ciÃ² per cui Ã¨ stato chiamato dai cittadini: assumersi la responsabilitÃ del governo della cittÃ .

I numeri e i fatti sono testardi. Molto piÃ¹ di un articolo di giornale o di una manifestazione organizzata da chi, in questi anni di opposizione, non solo non Ã¨ stato capace di avanzare proposte, ma si Ã¨ distinto soprattutto per le assenze in Consiglio comunale, nelle Commissioni e nelle Conferenze dei Capigruppo.

La prova piÃ¹ evidente di un'evidente immaturitÃ rispetto alla guida di una cittÃ importante come San Salvo Ã¨ rappresentata dalla pervicacia con cui, fino ad oggi, si Ã¨ scelto di impugnare, minacciare e proporre ricorsi o denunce.

Questo Ã¨ il segnale di chi non conosce l'onore e la complessitÃ del governare, di chi non possiede la capacitÃ di indirizzo politico nÃ© l'intelligenza amministrativa necessarie per amministrare una comunitÃ .

Insomma, un dolce far niente di chi, in questi lunghi anni di opposizione, si Ã¨ risvegliato soltanto per presentare qualche denuncia, peraltro preparata da altri.

Ãˆ questo il modo di curare gli interessi di San Salvo? Assenze fisiche, assenze di impegno, assenze di proposte, assenze in una cittÃ nella quale si torna soltanto in occasione della campagna elettorale. Ebbene, se c'Ã¨ una cosa di cui l'autoproclamatosi capo dell'opposizione ha dato ampia dimostrazione di essere privo Ã¨ proprio la visione.

Se le variegate forze di opposizione smetteranno di chiedere a tanti sansalvesi, come pure stanno facendo, di candidarsi a sindaco, sbattendo la testa da una parte e dall'altra, illudendo questo o quello, e sceglieranno, per la quarta, quinta, sesta volta consecutiva, Fabio Travaglini come candidato, siamo certi che, prima o poi, potrÃ non solo essere nuovamente candidato sindaco, ma forse riuscirÃ anche a provare l'onore di indossare la fascia tricolore.. prima che si apra la quinta o sesta repubblica.