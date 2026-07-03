"San Salvo, una cittÃ  che soffre". L'intervento di Marchese

Riceviamo e pubblichiamo dall'ex sindaco di San Salvo Gabriele Marchese.

Da tempo assistiamo a un susseguirsi di comunicati che descrivono una realtÃ che, molto probabilmente, esiste solo nella narrazione di qualcuno e non coincide con quella vissuta dalla stragrande maggioranza dei sansalvesi.

La realtÃ racconta ben altro: San Salvo soffre e fatica ad affrontare le sfide quotidiane che si presentano. Abbiamo un'amministrazione che sembra concentrarsi piÃ¹ sull'immagine che sulla sostanza dei problemi, mentre i cittadini continuano a convivere ogni giorno con disfunzioni e disagi.

Gli esempi sono numerosi. Dalla manutenzione e dalla cura della cittÃ alle condizioni in cui versa il centro storico; dallo stato di degrado e abbandono della Villa Comunale al prato inglese del cimitero, ormai trasformato in un campo di fieno; dalle tante strade ridotte a vere e proprie mulattiere fino alla carente organizzazione dei servizi turistici a San Salvo Marina.

Siamo nel pieno della stagione estiva e sia gli operatori turistici sia i cittadini che frequentano il mare sono costretti ad arrangiarsi. Una situazione che, a memoria, non si era mai verificata con questa intensitÃ .

Realizzare opere pubbliche Ã¨ importante, ma non basta. Se poi non si Ã¨ in grado di garantirne la manutenzione, la cura e la piena funzionalitÃ , il rischio Ã¨ quello di vanificare gli investimenti e compromettere la qualitÃ della vita dei cittadini.

San Salvo Ã¨ da sempre una delle cittÃ piÃ¹ dinamiche d'Abruzzo e, storicamente, ha rappresentato un punto di riferimento per tante persone che hanno costruito relazioni, attivitÃ e legami con la nostra comunitÃ . Continuando su questa strada, rischiamo di perdere quella capacitÃ attrattiva che ha sempre contraddistinto la nostra cittÃ .

Per questo rivolgo un invito a chi oggi ricopre ruoli e responsabilitÃ amministrative: dedicare meno tempo alla cura dell'immagine e piÃ¹ attenzione alla soluzione concreta dei problemi quotidiani che vivono i cittadini e tutti coloro che scelgono di visitare e vivere San Salvo.