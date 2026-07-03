Oltre 6500 richieste di intervento al nuovo numero 116117 per le cure territoriali

Sono state oltre 6500 le chiamate giunte dal 9 giugno (giorno dell’attivazione) ad oggi al 116117, il nuovo numero unico dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali.

Lo comunica l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, a poche settimane dall’entrata in funzione del servizio che permette di ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non di emergenza (per queste ultime il numero a cui fare riferimento resta il 112), entrare in contatto con il servizio di Continuità assistenziale (l’ex guardia medica) e ricevere informazioni sui servizi sanitari territoriali.

“Si tratta di un servizio – commenta l’assessore – disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, completamente gratuito e raggiungibile sia da telefono fisso che mobile. Un servizio che ha semplificato la gestione dell’accesso all’assistenza territoriale, che prima contava decine di numeri telefonici che disorientavano i cittadini. Questi primi giorni ci hanno anche permesso di verificare la funzionalità del sistema e risolvere alcune criticità legate all’integrazione di tutte le Asl nella centrale unica”.

Per l’attivazione del 116117 la Regione ha investito circa 2 milioni e mezzo di euro, finanziati interamente con fondi regionali. La gara d’appalto per il servizio è stata bandita a fine 2024 e la centrale è stata localizzata a Guardiagrele.

“Torno a invitare i cittadini – continua ancora la Verì – ad utilizzare questo canale, che permette di richiedere in modo semplice un intervento o un consulto sanitario non urgente, come può essere un disturbo lieve, una patologia cronica o il semplice malanno di stagione. Interventi per i quali non è necessario rivolgersi al 112 e neppure recarsi nei pronto soccorso ospedalieri, che invece sono deputati alla gestione delle emergenze”.