Rocca & Bike 2026, al via le iscrizioni

Tutto pronto per la ROCCA & BIKE, l'imperdibile appuntamento dedicato agli amanti di MTB ed E-Bike che si terrÃ domenica 19 luglio 2026 a Roccaspinalveti. Un percorso mozzafiato di 38 km con un dislivello positivo di 1.250 metri, organizzato dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno
Ma la vera svolta di questa edizione Ã¨ l'estrema facilitÃ con cui potrai assicurarti la tua iscrizione.Niente piÃ¹ moduli infiniti o lunghe attese: l'organizzazione ha introdotto un sistema di iscrizione 100% smart.
Come funziona la novitÃ dell'iscrizione?
Come mostrato chiaramente nella locandina ufficiale e nel dettaglio delle iscrizioni , ti basterÃ :
1. Inquadrare il QR Code presente sulle immagini con la fotocamera del tuo smartphone.
2. Verrai reindirizzato istantaneamente sul gruppo ufficiale WhatsApp di "ROCCA & BIKE".
3. Una volta dentro, potrai completare la tua iscrizione e ricevere tutte le info in tempo reale direttamente sul tuo telefono.
Info utili sull'evento:
Ritrovo e Partenza: Domenica 19 luglio presso il Palazzetto dello Sport di Roccaspinalveti. Ritrovo dalle ore 7:30 e partenza ufficiale alle ore 8:30.
Quota di iscrizione: Solo 15â‚¬, che includono l'esclusivo Pacco Gara e l'immancabile Porchetta Party a fine percorso.
Premi speciali: Verranno premiati i tre gruppi piÃ¹ numerosi che prenderanno parte alla manifestazione.
Nota di sicurezza: Vige il regolamento CSI ed Ã¨ previsto l'obbligo assoluto del casco rigido.
Cosa aspetti? Prepara la tua bici, inquadra il codice che trovi sul volantino e unisciti alla community ufficiale su WhatsApp per non perdere il tuo posto in griglia!