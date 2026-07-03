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Rocca & Bike 2026, al via le iscrizioni

Appuntamenti
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Tutto pronto per la ROCCA & BIKE, l'imperdibile appuntamento dedicato agli amanti di MTB ed E-Bike che si terrÃ  domenica 19 luglio 2026 a Roccaspinalveti. Un percorso mozzafiato di 38 km con un dislivello positivo di 1.250 metri, organizzato dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno

Ma la vera svolta di questa edizione Ã¨ l'estrema facilitÃ  con cui potrai assicurarti la tua iscrizione.Niente piÃ¹ moduli infiniti o lunghe attese: l'organizzazione ha introdotto un sistema di iscrizione 100% smart.

Come funziona la novitÃ  dell'iscrizione?

Come mostrato chiaramente nella locandina ufficiale e nel dettaglio delle iscrizioni , ti basterÃ :

1. Inquadrare il QR Code presente sulle immagini con la fotocamera del tuo smartphone.

2. Verrai reindirizzato istantaneamente sul gruppo ufficiale WhatsApp di "ROCCA & BIKE".

3. Una volta dentro, potrai completare la tua iscrizione e ricevere tutte le info in tempo reale direttamente sul tuo telefono.

Info utili sull'evento:

 Ritrovo e Partenza: Domenica 19 luglio presso il Palazzetto dello Sport di Roccaspinalveti. Ritrovo dalle ore 7:30 e partenza ufficiale alle ore 8:30.

 Quota di iscrizione: Solo 15â‚¬, che includono l'esclusivo Pacco Gara e l'immancabile Porchetta Party a fine percorso.

 Premi speciali: Verranno premiati i tre gruppi piÃ¹ numerosi che prenderanno parte alla manifestazione.


 Nota di sicurezza: Vige il regolamento CSI ed Ã¨ previsto l'obbligo assoluto del casco rigido.


Cosa aspetti? Prepara la tua bici, inquadra il codice che trovi sul volantino e unisciti alla community ufficiale su WhatsApp per non perdere il tuo posto in griglia!


 

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