"Senza una visione di cittÃ , anche il PNRR diventa unâ€™occasione sprecata"

Dâ€™altra parte, sarebbe stato grave il contrario. Utilizzare correttamente le risorse pubbliche e rispettare gli impegni assunti Ã¨ un dovere di ogni amministrazione nei confronti dei cittadini, perchÃ© quei fondi non appartengono a una parte politica, ma allâ€™intera comunitÃ .

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato una straordinaria opportunitÃ per tutti i Comuni italiani, resa possibile dalle risorse dellâ€™Unione europea e dalle scelte compiute dal Governo nazionale dopo la pandemia. San Salvo, come migliaia di altri Comuni, ha potuto realizzare opere che difficilmente sarebbero state finanziate con le sole risorse ordinarie.

Per questo ritengo che oggi il dibattito debba compiere un passo avanti.

La vera domanda non Ã¨ soltanto se i fondi siano stati spesi entro i termini previsti, ma quale idea di cittÃ abbia guidato quegli investimenti e come quelle opere saranno sostenute negli anni a venire.

Le opere pubbliche non terminano con il taglio del nastro. Da quel momento iniziano la gestione, la manutenzione, i costi e la capacitÃ di produrre servizi e opportunitÃ per i cittadini. Ãˆ su questo che, negli anni, si misurerÃ la qualitÃ dellâ€™azione amministrativa.

Penso, ad esempio, allo sport. Per anni Ã¨ stata annunciata come imminente la realizzazione della nuova tribuna dello stadio e di altri interventi sugli impianti, ma il PNRR non Ã¨ diventato lâ€™occasione per costruire una vera strategia complessiva dellâ€™impiantistica sportiva cittadina, capace di rispondere ai bisogni di tutte le discipline, delle associazioni sportive, dei giovani e delle famiglie.

Lo stesso vale per la cultura. Dopo quasi quindici anni di amministrazione di centrodestra, tredici dei quali trascorsi a criticare duramente come sperpero di denaro il teatro realizzato dallâ€™amministrazione Gabriele Marchese, oggi se ne annuncia con soddisfazione il completamento. Ãˆ certamente una buona notizia. Ma un teatro non Ã¨ soltanto un edificio: Ã¨ un progetto culturale. Quale sarÃ la sua programmazione? Quale modello di gestione Ã¨ stato immaginato? Quale ruolo avrÃ nello sviluppo culturale e turistico della cittÃ ? A queste domande, finora, non Ã¨ stata data alcuna risposta.

Câ€™Ã¨ poi una questione ancora piÃ¹ importante.

Il PNRR non puÃ² essere considerato un punto di arrivo. Le risorse del Piano sono state assegnate a tutti i Comuni italiani. La vera sfida sarÃ dimostrare la capacitÃ di intercettare anche i finanziamenti europei diretti, quelli che non vengono distribuiti automaticamente ma che richiedono progettazione, competenze, partenariati e una visione internazionale.

Su questo terreno San Salvo continua a registrare un evidente ritardo.

Lâ€™Unione europea sta giÃ definendo il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2035, dal quale dipenderanno le future politiche di coesione e le opportunitÃ per gli enti locali. Ãˆ adesso che bisognerebbe aprire una discussione pubblica su come preparare la cittÃ a quella stagione di finanziamenti, coinvolgendo istituzioni, imprese, associazioni e mondo della scuola. Purtroppo questo confronto, ad oggi, manca.

Consentitemi, infine, una riflessione sul piano istituzionale.

Mi sarei aspettato che un bilancio cosÃ¬ importante dellâ€™attivitÃ amministrativa fosse presentato dal sindaco Emanuela De Nicolis, quale rappresentante dellâ€™intera comunitÃ cittadina e non dal presidente del Consiglio Comunale. Ãˆ una considerazione che non riguarda le persone, ma il rispetto dei ruoli istituzionali.

Credo che il sindaco debba essere il principale punto di riferimento della comunicazione dellâ€™Amministrazione, soprattutto quando si tratta di rendicontare ai cittadini il lavoro svolto.

Il confronto politico non dovrebbe fermarsi alla rivendicazione dei risultati raggiunti. Oggi la vera sfida Ã¨ costruire una visione per il futuro di San Salvo: una cittÃ capace non solo di spendere le risorse disponibili, ma di programmare, innovare e cogliere le opportunitÃ che lâ€™Europa continuerÃ a offrire nei prossimi anni.