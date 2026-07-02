Tre nuovi cittadini italiani a Gissi: una giornata di grande valore per la comunitÃ 

Una cerimonia ricca di emozione e significato ha segnato una giornata importante per la comunitÃ gissana con il conferimento della cittadinanza italiana a tre nuovi concittadini: una giovane originaria del Pakistan, un ragazzo del Mali e un ragazzo della Romania.

Un momento che rappresenta un forte messaggio di integrazione, inclusione e appartenenza che confermando la capacitÃ di accoglienza della comunitÃ .

Durante la cerimonia Ã¨ stata donata ai nuovi cittadini una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, simbolo dei valori democratici, dei diritti e dei doveri che accompagnano l'ingresso nella comunitÃ nazionale: un gesto dal forte valore simbolico, affinchÃ© la Carta costituzionale possa rappresentare una guida nel percorso di cittadinanza e di partecipazione alla vita civile.

Il Sindaco Agostino Chieffo ha espresso la soddisfazione dell'Amministrazione comunale per questo importante traguardo:

"Oggi celebriamo un momento di grande valore umano e civile. La nostra comunitÃ si arricchisce di tre nuovi cittadini che hanno scelto di vivere, crescere e costruire qui il proprio futuro. Essere una comunitÃ aperta significa saper accogliere chi condivide i valori del rispetto, della legalitÃ e della partecipazione. L'integrazione Ã¨ una ricchezza che rafforza il nostro tessuto sociale e contribuisce a rendere il paese sempre piÃ¹ vivo e unito."

Lâ€™evento ha visto anche la partecipazione di Mattia Basilico, Consigliere con delega alle Politiche Sociali, che ha sottolineato il significato sociale della giornata:

"Il conferimento della cittadinanza rappresenta il riconoscimento di un percorso di integrazione autentico e di appartenenza alla nostra comunitÃ e di crescita del nostro paese. In un momento storico in cui molti piccoli comuni affrontano il calo demografico, ogni nuova famiglia e ogni nuovo cittadino rappresentano una risorsa preziosa. Investire nell'integrazione significa costruire il futuro, offrire nuove opportunitÃ alle giovani generazioni e rafforzare il senso di comunitÃ che ci unisce".

L'Amministrazione comunale rivolge ai nuovi cittadini italiani i piÃ¹ sinceri auguri, con l'auspicio che questo importante traguardo rappresenti l'inizio di un percorso sempre piÃ¹ partecipato nella vita della comunitÃ , nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e con la consapevolezza di contribuire, ogni giorno, alla crescita sociale, culturale e civile del nostro paese.