Torneo regionale giovanile di beach volley, ottimi riscontri per la tappa di Vasto Marina

Si è conclusa a Vasto Marina una nuova tappa del Torneo Regionale FIPAV di beach volley, organizzata dalla Vasto Volley, che ha visto sfidarsi le migliori coppie abruzzesi nelle categorie Under 14 Femminile, Under 18 Femminile, Under 16 Maschile e Under 18 Maschile.

Di seguito i risultati.

Under 14 Femminile

1. Elisa Mariotti – Chiara April Manfroni

2. Diane Remelie Ventura – Mariamargherita Di Blasio

3. Giulia Benedetta Clementini – Martina Milillo

Under 16 Maschile

1. Lorenzo Carbonetti – Francesco Castiglioni

2. Giacomo Ruffilli – Leonardo Castagna

3. Davide Russi – Niccolò Zacchei

Under 18 Femminile

1. Marzia Cerasoli – Greta Cataldi

2. Federica Mariano – Sofia Giammichele

3. Costanza Fiorella Piccirilli – Sara Tracchia

Under 18 Maschile

1. Luca Di Ienno – Ethan Sasso

2. Giorgio Medda – Francesco Benedetti

3. Giuseppe Bontempo – Paolo Emilio Occhionero

Dagli organizzatori: “Complimenti a tutti gli atleti e alle atlete per l’impegno, il fair play e lo spettacolo offerto durante tutta la giornata.

Un sentito ringraziamento al Lido Fernando, per la consueta ospitalità e la disponibilità, e alla FIPAV Abruzzo per il prezioso supporto nell’organizzazione e per aver messo a disposizione coppe e medaglie per le premiazioni.

La Vasto Volley continua a lavorare con passione per promuovere il beach volley e offrire ai giovani occasioni di crescita, confronto e divertimento.

Complimenti a tutti e appuntamento alla prossima tappa!”



