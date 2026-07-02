Comune di San Salvo e opere pubbliche con il Pnrr: scadenze rispettate

“Decine di milioni di euro del PNRR completamente e tempestivamente utilizzati dal Comune di San Salvo per opere pubbliche. San Salvo è stato adempiente e ha trasformato il volto della città, grazie anche alle opere del PNRR oltre ai progetti realizzati con i mutui, Bei, i finanziamenti dello Stato e della Regione. Opere pubbliche che hanno riqualificato e reso più funzionale e all’avanguardia San Salvo, un cantiere aperto che non si è mai chiuso dal 2012 a oggi. Molte opere progettate e finanziate già nel 2O18 e 2019 sono state poi trasfuse nel PNRR dallo Stato, rafforzando una visione di rinnovamento e cambiamento radicale della qualità della vita dei sansalvesi e che hanno consentito di renderla attrattiva agli occhi di tanti che hanno continuato a scegliere in questi anni di vivere nella nostra città”.

E’ l’analisi del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca che tira le somme degli interventi progettati e realizzati a San Salvo con le linee di credito Bei, con finanziamenti nazionali e regionali, con l’utilizzo dei fondi PNRR, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dal governo centrale.

“E’ una scadenza da celebrare, è un risultato di un lavoro di squadra, che nasce da decisioni assunte con coraggio, spesso anche impopolari (ricordo le contestazioni delle opposizioni per i rifacimenti delle scuole), ma che si sono poi rivelate utili e funzionali e sempre all’unisono della maggioranza e che hanno visto l’impegno dei vari assessori che si sono succeduti con la delega ai lavori pubblici. Mi riferisco – puntualizza il presidente Magnacca – alla spinta iniziata da Giancarlo Lippis, proseguita con grande convinzione da Maria Travaglini, portata avanti nella fase esecutiva da Eugenio Spadano e nella fase conclusiva da Elisa Marinelli. Immaginare, progettare, finanziare, appaltare in tempi non sospetti ed eseguire nel rispetto dei tempi, sono i verbi coniugati in queste ultime tre consigliature dalla giunta e da tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto l’amministrazione comunale e che sento di ringraziare anche per il risultato ultimo raggiunto, con la scuola O-6; l’edificio di via Toti (progettato già nel 2018 e inserito in graduatoria appena dopo); la scuola elementare di via Ripalta, l’edificio del Teatro, il lungomare Cristoforo Colombo riprogettato nel 2018 e finanziato con la prima trance di PNRR, nell’ampliamento dell’isola isola ecologica, scuola dell’infanzia di Via Verdi, la Casa della maternità “Roberto Festa”, e tanti altri”.

Un lungo elenco di opere che hanno dimostrato la capacità dell’Amministrazione comunale di San Salvo di immaginare il futuro ma soprattutto capace di realizzarlo.

“Ai miei concittadini voglio evidenziare che tutto questo non è stato frutto del caso. Solo nel lavoro all’unisono e in una visione di città condivisa e funzionale agli interessi dei cittadini è stato possibile raggiungere questi risultati che sono evidenti, nel giudizio di ogni concittadino. E per tutto questo voglio ringraziare, oltre agli amministratori comunali e il sindaco Emanuela De Nicolis che ha portato a compimento moltissime opere pubbliche, anche l’ufficio tecnico coordinato dall’ingegner Franco Masciulli e dai suoi collaboratori Nicola Carnevale, Piero Fantilli, Ilaria Raimondi, Daniela Di Giambattista, Vitale Di Iorio e Paolo Cericola, in questi giorni impegnati nella rendicontazione degli interventi. Senza il lavoro dell’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con l’ufficio ragioneria prima diretto da Silvia Torricella e poi da Nicola di Nardo, sarebbe stato impossibile tradurre una ferrea volontà politica in attuazione amministrativa. Dunque grazie a tutti coloro che hanno saputo coltivare l’interesse pubblico dei sansalvesi e lasciare una città migliore di come l’avevano trovata” aggiunge il presidente del Consiglio comunale.

“Opere pubbliche portate a termine dunque per tempo ma soprattutto – sottolinea Magnacca – nessuna opera incompiuta in queste ultime tre legislature. Non lasciamo ecomostri né opere inutili alla città. A breve grazie all’impegno portato avanti in Regione inizieremo anche i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Montegrappa, mantenendo la parola data agli elettori e riqualificando quel quartiere”.

Milioni e milioni di lavori che possono essere sintetizzati con questo elenco: nuova scuola elementare Ripalta, sistemazione e adeguamento lungomare San Salvo Marina, demolizione e ricostruzione scuola Sant’Antonio, lavori per il completamento del teatro comunale, demolizione e ricostruzione polo infanzia 0-6 via Marco Polo, demolizione dell’edificio mensa in via Toti e ricostruzione con delocalizzazione presso il polo scolastico di via Verdi, Centro polifunzionale per i servizi alla famiglia in via Toti con interventi di ristrutturazione e ammodernamento del Centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato in viale Germania, scuola media realizzazione campi di pallavolo, pallacanestro e calcetto con pavimentazione in gomma omologata della scuola media e sistemazione area esterna, sistemazione delle barriere frangiflutti, completamento pista ciclabile, via Madonna delle Grazie, parcheggio in via Circonvallazione, completamento e nuovi lotti al cimitero comunale, mutuo con il credito sportivo per lo stadio comunale e nuovo manto sintetico, sistemazione centro storico e piazza papa Giovanni XXIII, ampliamento piazza Artese, Palazzetto dello sport e palestra via Verdi, sistemazione via Bachelet, demolizione parcheggio via Montegrappa per realizzazione nuovo terminal bus