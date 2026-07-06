Corsi gratuiti di inglese con certificazioni finali per residenti in Abruzzo

Sono aperte le manifestazioni di interesse per partecipare ai corsi gratuiti di lingua inglese promossi da Polaris srl e rivolti ai cittadini residenti in Abruzzo.

Lâ€™iniziativa Ã¨ destinata a persone maggiorenni e prevede percorsi formativi articolati su diversi livelli, dallâ€™A2 al C2, con certificazione finale Trinity College London.

I corsi si rivolgono a disoccupati e inoccupati giÃ iscritti al Centro per lâ€™Impiego, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti del settore privato. Lâ€™obiettivo Ã¨ favorire lâ€™acquisizione e il rafforzamento delle competenze linguistiche, oggi sempre piÃ¹ richieste in ambito professionale, formativo e personale.

La manifestazione di interesse puÃ² essere compilata online attraverso il modulo disponibile al seguente link:

I corsi si svolgeranno solo in presenza tra settembre e dicembre 2026.

L'Iniziativa Ã¨ candidata a valere sullâ€™Avviso PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 â€“ Azione 2.g.2.1 â€˜Potenziamento Competenze Linguistiche e Certificazioneâ€™.

Lâ€™attivazione gratuita del corso Ã¨ subordinata allâ€™ammissione a finanziamento da parte della Regione Abruzzo.

Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile rivolgersi a Polaris srl, con sede in via Salvo Dâ€™Acquisto 1, a Vasto. Recapiti telefonici: 0873-513134 e 345-3915825.