Torna la 'Passeggiata della SolidarietÃ ' a Villalfonsina

Non avrebbero mai immaginato di raggiungere un traguardo importante i soci della Pro Loco Villalfonsina APS che, una dozzina di anni fa, diedero vita alla prima Passeggiata della SolidarietÃ . E invece, sabato 11 luglio, a Villalfonsina torna puntuale l'attesissimo appuntamento con questo evento giunto alla sua dodicesima edizione.
Il ritrovo Ã¨ fissato alle 17:30 presso la sede della Pro Loco in via San Rocco 3/A, con partenza alle 18:00. Il percorso misura 3,8 chilometri aperto e adatto a tutti, prevede un punto di ristoro intermedio e un festoso "Pasta party" finale. La quota di partecipazione Ã¨ di 10 euro (dai 14 anni in su).
Quest'anno l'intero ricavato sarÃ devoluto all'associazione Autismo Abruzzo onlus, nata nel 2013 per dare voce alle famiglie, informarle sui loro diritti e affiancarle nei percorsi riabilitativi.
Per informazioni e prenotazioni Ã¨ possibile contattare il numero 389-9563330.