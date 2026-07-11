Campagna amica in ospedale a Chieti, Asl e Coldiretti firmano un "patto" per la salute

È partito dall'Ospedale "SS. Annunziata" di Chieti il percorso regionale di "Campagna Amica per la Salute", l'iniziativa promossa da Coldiretti che mette al centro il legame tra alimentazione, prevenzione e benessere.

La tappa teatina ha segnato l'avvio ufficiale del progetto con la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la promozione della salute, dell'educazione alimentare e della sostenibilità tra Coldiretti Abruzzo e la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, destinato a essere esteso anche alle altre aziende sanitarie della regione.

La giornata ha portato all'interno dell'ospedale il mercato di Campagna Amica, con i produttori agricoli del territorio, momenti informativi dedicati ai cittadini e iniziative di sensibilizzazione sull'importanza di una corretta alimentazione quale primo strumento di prevenzione.

Il protocollo d’intesa è stato siglato in apertura della parte convegnistica, alla quale ha partecipato una folta rappresentanza istituzionale: l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, il Sindaco di Chieti Giovanni Legnini, il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, il Rettore dell’Università “D’Annunzio” Liborio Stuppia, e per Coldiretti il Presidente regionale Pietropaolo Martinelli, il Capo Area Nazione dell’azione sindacale Fabrizio Di Marzio, e Mario Pilati e Domenico Bosco direttori rispettivamente regionale e provinciale.

“Il cibo è salute, e la salute è la nostra missione” ha sottolineato in apertura di lavori Mauro Palmieri, ricordando che la prevenzione "non è solo un atto medico, ma una scelta quotidiana che parte dalla tavola". Concetto ribadito da Nicoletta Verì che ha poi evidenziato come la sanità pubblica debba rafforzare le alleanze con chi promuove qualità e sicurezza alimentare, ricordando che "la vera rivoluzione è prevenire" attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle proprie scelte alimentari. L’impatto del cibo sulla salute è stato poi trattato dalla componente scientifica del tavolo, Ester Vitacolonna, Professore Ordinario Ud’A di Scienza dell’Alimentazione e Umberto Benedetto, Direttore del Dipartimento Cuore della Asl.

Il protocollo d'intesa nasce dalla comune volontà di Coldiretti Abruzzo e delle aziende sanitarie di sviluppare un programma condiviso di educazione alimentare e promozione della salute. Prevede iniziative di formazione rivolte a personale sanitario, scuole, famiglie e operatori della ristorazione collettiva, attività di divulgazione scientifica per contrastare le fake news in campo alimentare, valorizzazione della Dieta Mediterranea e dei prodotti locali, promozione dell'agricoltura sociale e degli orti terapeutici, oltre all'organizzazione di mercati di Campagna Amica nei presìdi ospedalieri e, in prospettiva, anche nelle future Case della Comunità.

Il documento punta a creare una collaborazione stabile tra sistema sanitario e mondo agricolo, mettendo a disposizione le competenze scientifiche delle Asl e l'esperienza delle aziende di Coldiretti, delle Fattorie Didattiche, della rete Campagna Amica e della Fondazione Aletheia per promuovere sani stili di vita e prevenire le patologie cronico-degenerative attraverso una corretta alimentazione.

Con la firma del protocollo all'ospedale di Chieti prende così ufficialmente il via un percorso regionale che porterà la collaborazione tra Coldiretti e sistema sanitario in tutte le Asl abruzzesi, con l'obiettivo di trasformare la prevenzione in un'azione concreta e quotidiana, fondata sulla qualità del cibo, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla diffusione della cultura della salute.



