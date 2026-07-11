Torna la "Rocca & Bike": un omaggio ai Monti Frentani tra sport e sostenibilità
Il borgo di Roccaspinalveti si prepara a diventare il cuore pulsante del ciclismo sostenibile. Grazie al sostegno generoso e alla forte volontà di un gruppo di amici del territorio, la nuova edizione della pedalata “Rocca & Bike” si preannuncia come un appuntamento imperdibile e, soprattutto, accessibile a tutti.
La grande novità di quest'anno? L'iscrizione sarà interamente gratuita per tutti coloro che si registreranno entro il 17 luglio.
Unire la passione per le due ruote alla valorizzazione del territorio
La "Rocca & Bike" non è solo un evento sportivo, ma un modo semplice, autentico e profondo per rendere omaggio allo straordinario paesaggio che abbraccia Roccaspinalveti.
L'obiettivo dell'iniziativa è duplice:
Promuovere il turismo lento: Incentivare la pratica del ciclismo sostenibile come mezzo perfetto per esplorare la natura senza impattare sull'ambiente.
Valorizzare i Monti Frentani: Far scoprire (e riscoprire) le meraviglie paesaggistiche, i sentieri e gli scorci nascosti di un territorio ricco di fascino.
"Un'occasione unica per fare comunità, respirare aria pulita e vivere la bellezza della nostra terra a ritmo di pedalata."
Come partecipare
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati delle due ruote, ma per usufruire della gratuità è fondamentale muoversi in tempo.
Scadenza promozionale: entro e non oltre il 17 luglio.
Cosa portare: La propria bicicletta, tanta voglia di stare insieme e il rispetto per la natura circostante.
Non resta che lucidare la catena, gonfiare le ruote e prepararsi a vivere un'esperienza indimenticabile tra le meraviglie dei Monti Frentani.
Buone pedalate a tutti!