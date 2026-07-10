Da un gesto di gratitudine nasce un progetto per promuovere Vasto

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna per la proposta di Enzo Costantino, originario di Paola (Cosenza) e vastese di adozione, che ha scelto di mettere la sua esperienza e la sua passione al servizio della città, attraverso il progetto Passaporto dei Borghi.

Motociclista appassionato e vincitore del Trofeo internazionale di Borghi in Moto 2025, Enzo Costantino ama ricordare che a Vasto è "rinato" grazie alle cure ricevute all'Ospedale San Pio, dopo il grave infarto nel 2011.

«Enzo Costantino – ha detto il sindaco Francesco Menna - ha deciso di far conoscere Vasto a migliaia di viaggiatori e motociclisti, inserendo la città nel circuito di Passaportodeiborghi.it, il progetto che valorizza i borghi italiani, selezionati da “Donne in moto” che conta oltre sessantacinquemila iscritti in tutta Italia. L'incontro di questa mattina è stata l'occasione per presentare un'iniziativa destinata a crescere: prossimamente, infatti, il progetto coinvolgerà anche l'Abruzzo e Vasto sarà tra le città protagoniste di un evento dedicato alla promozione del territorio, del turismo e delle sue eccellenze».

Una storia di riconoscenza che si trasforma in un'opportunità concreta per far conoscere Vasto, attirare nuovi visitatori e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città.

https://www.passaportodeiborghi.it/borghi/vasto