Scuola dei Piccoli Comuni a Castiglione Messer Marino: "Nuove rotte culturali per i territori che ce la vogliono fare"

La cultura come leva per la rigenerazione su scala territoriale nelle aree interne è il tema al centro dell’incontro pubblico “Una cultura per il territorio”, in programma lunedì 20 luglio a Castiglione Messer Marino.

All’incontro, promosso dalla Scuola dei piccoli Comuni e dal Comune, parteciperanno ricercatori, professori e amministratori locali attivi per tenere vivi i territori marginalizzati. L’appuntamento è pensato per fare il punto sui primi tre anni di SPICCO, sull’esperienza di ricerca del dottorato comunale e per ragionare sulle strategie e azioni future. L’obiettivo resta supportare la tenuta sociale, culturale ed economica dei piccoli comuni.

L’avvio dei lavori è fissato alle 14,30. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma, del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e del presidente dell’associazione Scuola dei piccoli Comuni, Nicholas Tomeo, sono previste le relazioni introduttive di Rossano Pazzagli, direttore della Scuola e docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise, e di Carlo D’Angelo, dottorando comunale Unimol proprio a Castiglione.

Seguirà un’importante tavola rotonda moderata dalla giornalista Licia Caprara, conduttrice del programma Dentro (Rete 8). Parteciperanno il sindaco di Opi (AQ), Antonio Di Santo, l’assessora alla cultura di Bomba (CH), Marinella Fioriti, il sindaco di Castel del Giudice (IS), Lino Gentile, la sindaca di Casacalenda (CB), Sabrina Lallitto, il sindaco di Tollo (CH), Angelo Radica, e il sindaco di Gagliano Aterno (AQ), Luca Santilli. Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Santoro, responsabile del dipartimento cultura, turismo, agricoltura e promozione delle tipicità di ANCI nazionale, e al senatore della Repubblica Michele Fina.

La giornata proseguirà con la visita guidata del centro storico e della grotta di Castiglione e con aperitivo cenato. Alle 21,30 la presentazione del libro Imparare la montagna. Studi ed esperienze per la sostenibilità, pubblicato da Aracne e curato da Marco Marchetti, Daniela Tonti e Rossano Pazzagli. Il volume è frutto del master di II livello Governance e sostenibilità per le montagne italiane, dell’Università del Molise, coordinato dal prof. Pazzagli che per l’occasione dialogherà con Sara Franceschelli e Laura Porfilio, consigliere comunali rispettivamente di Castiglione e Colledimezzo (CH). All’intera iniziativa prenderanno parte anche gli allievi del master universitario di Unimol in Governance e sostenibilità per le montagne italiane.

«Ci ritroveremo a Castiglione – afferma il direttore della Scuola dei piccoli Comuni, Rossano Pazzagli – per dare valore alle attività svolte e per progettare quelle future, in un’ottica di collegamento tra governi comunali e Università, per individuare nuove rotte culturali per i territori interni che ce la vogliono fare». «Sarà anche l’occasione – gli fa eco la sindaca di Castiglione, Silvana Di Palma – per comunicare al pubblico il premio nazionale per l’innovazione sociale Piccolo Comune Amico, promosso dal Codacons, che ci è stato di recente assegnato proprio per il progetto di SPICCO».

Per il programma dettagliato e ulteriori informazioni è possibile visitare il sito, www.scuolapiccolicomuni.it, o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.