Investimento mortale a San Salvo Marina, perde la vita 41enne in bici

Vani i soccorsi per un 41enne, morto a seguito di un tragico investimento avvenuto a San Salvo Marina.
L'uomo, in sella alla sua bici, si trovava in via Magellano, in prossimitÃ dell'incrocio con via Marco Polo.
Per cause in corso di accertamento il ciclista Ã¨ stato investito da una Volkswagen Eco Up! nelle vicinanze del nuovo polo scolastico recentemente inaugurato.
Intervenuti, sul posto, operatori sanitari del 118 - era stata allertata anche l'eliambulanza - Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e Polizia Locale di San Salvo che si occupa della ricostruzione dell'incidente.
Per il 41enne, turista campano in soggiorno in zona, non c'Ã¨ stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate a seguito della caduta dalla bici dopo l'urto con la vettura.