'Incontri di musica antica', tornano gli appuntamenti estivi a Palazzo d'Avalos e al Teatro Rossetti di Vasto

Tornano gli appuntamenti estivi di “Musica a Palazzo 2026 – Incontri di Musica Antica”, proposta culturale del Coro Polifonico Stella Maris, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Vasto.

"I periodi storico-musicali del Medioevo e del Rinascimento, tra i tanti stili e generi percorsi nel canto corale - si legge in una nota degli organizzatori -, sono da sempre prediletti dal direttore M° Paola Stivaletta. In occasione degli eventi a cui il Coro partecipa (concerti, rassegne e i numerosi concorsi nazionali ed internazionali, riportando numerosi successi) ha eseguito da sempre brani di autori di musica antica. Anche i programmi dei nostri spettacoli estivi, a partire dalla nostra rappresentazione “Solstizio d’Estate”, prevedono l’esecuzione di brani di musica medievale e rinascimentale per cui da alcuni abbiamo ritenuto di rendere questi progetti più organici e fruibili proponendoli nell’unico cartellone di “Musica a Palazzo – Incontri di musica antica”.

Ringraziamo - sottolineano il direttore artistico Paola Stivaletta e il coordinatore Peppino Forte - il sindaco e l’amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alla Cultura e Turismo, Nicola Della Gatta, per aver patrocinato questo nostro importante progetto.

Protagonisti della rassegna, insieme alle formazioni della nostra Associazione, sono anche importanti gruppi di musica antica noti a livello nazionale e internazionale, per questa edizione avremo con noi La banda d’assalto del Laus Veris di Assisi (PG) che presenterà un interessantissimo programma di musica rinascimentale. I concerti in programma richiedono, per i loro contenuti, una giusta ambientazione, ed è per questo che si svolgono in due gioielli della nostra citta: nella splendida cornice delle sale di Palazzo d’Avalos e nel Teatro Rossetti, ulteriore elementi valorizzanti della manifestazione.

Per le visite guidate con concerto dell’Ensemble Stella Nova del 14, 22 luglio e 4 agosto prenotazioni presso Segreteria Palazzo d’Avalos 334 3407240 - 0873 367773 (in orario di apertura) www.museipalazzodavalos.it – Facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo.

Martedi 14 luglio Ensemble Stella Nova 19.30 e 21.30 Musica Medievale Concerti brevi e visite guidate

Sabato 18 luglio “De soni d’arme et de la danza” Concerto Banda d’assalto del LAUS VERIS (Assisi) 21.30 Musica Rinascimentale Teatro Rossetti

Mercoledi 22 luglio Ensemble Stella Nova 19.30 e 21.30 Musica Medievale_Concerti brevi e visite guidate

Sabato 25 luglio Renaissance Ensemble 21.30 Musica Rinascimentale Pinacoteca/Sala della Cornice

Martedi 4 agosto Ensemble Stella Nova 19.30 e 21.30 Musica Medievale_Concerti brevi e visite guidate Paola Stivaletta direttore artistico Peppino Forte coordinatore