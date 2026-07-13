'Uniti nella DiversitÃ  â€“ Mare senza Barriere', inclusione e condivisione al Club Nautico di San Salvo

Ieri il Club Nautico San Salvo ha ospitato una splendida edizione di "Uniti nella DiversitÃ â€“ Mare senza Barriere", una giornata dedicata all'inclusione, alla condivisione e al valore dello stare insieme con i ragazzi dell'Arda.

Anche se le condizioni del mare non hanno consentito di effettuare il consueto giro in barca, nulla ha fermato l'entusiasmo dei partecipanti. Il porto turistico di San Salvo Marina si Ã¨ trasformato in un luogo di incontro, sorrisi ed emozioni, dove il vero protagonista Ã¨ stato lo spirito di comunitÃ .

La manifestazione si Ã¨ aperta con i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, dell'assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini e del comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Tenente di Vascello Rossella D'Ettorre, la cui partecipazione ha testimoniato l'importanza di iniziative che promuovono inclusione, solidarietÃ e abbattimento di ogni barriera.

Un sentito ringraziamento va al Club Nautico San Salvo, al presidente Carlo De Luca, a tutto il direttivo, ai volontari, alle associazioni e a tutti coloro che, con impegno e passione, hanno reso possibile questa bellissima giornata.

PerchÃ© il mare Ã¨ di tutti e, insieme, ogni barriera puÃ² essere superata.

Fotoservizio Simone Colameo