'Estate Ragazzi' con i Salesiani Don Bosco di Vasto, un pieno di gioia e coinvolgimento

Quattro settimane di sorrisi, amicizie, giochi, preghiera, laboratori, grandi sfide e tanta voglia di vivere ogni giorno come un dono. Si Ã¨ conclusa l'edizione 2026 dell'Estate Ragazzi dei Salesiani Don Bosco di Vasto, un'esperienza che ancora una volta ha trasformato il cortile dell'oratorio in una grande casa aperta, capace di accogliere, educare e far crescere centinaia di giovani.

Sono stati oltre 700 i bambini e i ragazzi, dalla prima elementare alla seconda media, che hanno riempito ogni pomeriggio gli spazi dell'oratorio con entusiasmo, colori e allegria. Ad accompagnarli, con passione e spirito di servizio, 120 animatori dalla prima superiore in poi, insieme a 80 volontari adulti, che hanno scelto di dedicare tempo, energie e cuore ai piÃ¹ piccoli, rendendo possibile un'esperienza educativa unica.

L'Estate Ragazzi non Ã¨ soltanto un centro estivo. Ãˆ un luogo dove nascono amicizie sincere, dove si impara a stare insieme, a condividere, a mettersi al servizio degli altri e a scoprire i propri talenti. Ogni giornata Ã¨ stata scandita da laboratori, giochi di squadra, momenti formativi, scenette, balli, preghiera, grandi giochi e serate in un clima di gioia che solo il cortile di Don Bosco sa creare. Il tema di quest'anno, tratto dal film di animazione "Kung-fu Panda", ha accompagnato ogni attivitÃ , invitando bambini, ragazzi e animatori a vivere pienamente il presente, riscoprendo il valore delle piccole cose, delle relazioni autentiche e del tempo trascorso insieme. PerchÃ© Ã¨ proprio nell'oggi che si costruiscono i ricordi piÃ¹ belli e si seminano i valori che accompagneranno i giovani nel loro futuro.

Dietro ogni sorriso c'Ã¨ stato un enorme lavoro di preparazione: mesi di formazione degli animatori, riunioni, organizzazione e collaborazione tra salesiani, educatori, famiglie e volontari. Un grande gioco di squadra che ha confermato ancora una volta quanto la comunitÃ educativa salesiana continui a credere nei giovani e nel loro protagonismo. L'Estate Ragazzi finisce, ma ciÃ² che lascia Ã¨ molto piÃ¹ di qualche fotografia o di una classifica finale. Rimangono gli abbracci dell'ultimo giorno, le nuove amicizie, le emozioni condivise, la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di speciale e la certezza che il cortile dell'oratorio continuerÃ ad essere una casa dove tornare.



Ma le esperienze per i ragazzi non finiscono qui, perchÃ© sono in partenza i Campi Estivi delle Associazioni oratoriane e delle famiglie della nostra Casa. Tanti luoghi da visitare e tante emozioni ancora da vivere in questa lunga estate salesiana.

E proprio perchÃ© ai Salesiani Don Bosco di Vasto l'estate non finisce mai... Ã¨ giÃ tempo di guardare al prossimo appuntamento. Dal 31 agosto al 12 settembre torna REPLAY â€“ Per un'Estate Infinita, l'evento che prolunga la magia dell'estate con sport, giochi, musica e amicizia, per tutte le etÃ !



Per bambini e ragazzi della stessa fascia d'etÃ dell'Estate Ragazzi tornano le attesissime Olimpiadi Oratoriane a partire da domenica 6 settembre, un'occasione per ritrovare gli amici, conoscerne di nuovi e continuare a vivere il cortile nello stile di Don Bosco. Le iscrizioni sono giÃ aperte sulla piattaforma donboscovasto.oragest.it.

E non finisce qui. Anche i piÃ¹ grandi avranno la loro occasione per rimettersi in gioco: nei prossimi giorni saranno comunicate la data di apertura delle iscrizioni e tutte le modalitÃ di partecipazione al Trisport, il torneo serale dedicato ad adolescenti, giovani e adulti che ogni anno anima il cortile con sfide di calcio, volley, basket e gli immancabili giochi "jolly", in perfetto stile salesiano.

L'estate ai Salesiani Don Bosco di Vasto Ã¨ appena iniziata, perchÃ© quando si vive insieme con il cuore di Don Bosco, ogni esperienza diventa un ricordo da custodire e un motivo in piÃ¹ per ritornare.