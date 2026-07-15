AI, creatività e lavoro, quali competenze per i giovani. Il panel organizzato dalla Cgil a Vasto

Un panel dedicato a come l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro e a quali competenze servano oggi ai giovani per affrontare le nuove sfide professionali. È il tema al centro dell'incontro pubblico organizzato da Cgil Chieti, con il patrocinio del Comune di Vasto e dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

L’appuntamento, in programma il 15 luglio alle ore 19:00 in Piazza Barbacani a Vasto, con ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, si svolge non a caso in occasione della Giornata Mondiale delle Competenze dei Giovani (World Youth Skills Day), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014 per sottolineare l’importanza strategica di dotare le nuove generazioni delle competenze necessarie per l’occupazione, il lavoro dignitoso e l’imprenditorialità. Un momento di confronto pensato soprattutto per le ragazze e i ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro in una fase di grande cambiamento tecnologico.

Ad aprire la serata saranno i saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna, dell'assessora alle Politiche Giovanili e all'Istruzione Paola Cianci e del segretario generale della Cgil Chieti Franco Spina.

«Confrontarsi sull’ IA con i giovani non è soltanto necessario per un’organizzazione sindacale, è un dovere etico – dichiara Franco Spina - Per noi governare la transizione tecnologica salvaguardando la qualità dell’occupazione è una priorità.

Il tema è che servono regole certe e una governance altrettanto certa nella gestione dell'IA. Regole ispirate alla giustizia sociale, regole che evitino un utilizzo contro il mondo del lavoro o ancora peggio, un utilizzo per fini diversi che poco hanno a che fare con il supporto e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Regole che impediscano di concentrare nelle mani di pochi, il potere di decidere cosa e dove applicare l’IA. Per questo, occorre fornire gli strumenti adeguati ai giovani per capire il mercato de lavoro, i diritti, le opportunità e tutte le inside. Sarebbe impensabile fare tutto questo oggi, senza fare i conti con l’Intelligenza Artificiale. L’appuntamento di Vasto fa parte di un processo di formazione costante che abbiamo messo in campo”.

“L'intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo e sta già cambiando il mondo del lavoro- dichiara Paola Cianci assessora alle politiche giovanili e all’istruzione del comune di Vasto - modificando professioni esistenti, creando nuove opportunità e richiedendo competenze sempre più evolute. Le giovani generazioni hanno il diritto di comprendere questo cambiamento e di esserne protagoniste. Il compito delle istituzioni è accompagnare questa transizione investendo nella formazione, nel pensiero critico e in un'innovazione che migliori la qualità del lavoro e non indebolisca i diritti”.

L'IA non deve sostituire le capacità delle persone, la creatività, lo studio o la capacità di analisi. Deve, invece, essere uno strumento per accrescere la conoscenza, ampliare l'accesso alle informazioni, stimolare la curiosità e offrire nuove opportunità di apprendimento e di crescita”

Il programma proseguirà con gli interventi di tre relatrici che porteranno al pubblico esperienze e punti di vista diversi sul legame tra tecnologia, creatività e lavoro.

Caterina D'Ortona, Apple Distinguished Educator dal 2017, Apple Professional Learning Specialist, Canvassador e formatrice in AI Etica, affronterà il tema dell'uso consapevole delle nuove tecnologie. Componente dell'Équipe Formativa Territoriale Abruzzo, accompagna da anni scuole e docenti italiani nell'introduzione dell'intelligenza artificiale in classe, portando questa esperienza anche su palcoscenici nazionali come la Fiera Didacta Italia.

Giulia Sudano, presidente e co-fondatrice di Period Think Tank, associazione che promuove l'equità di genere attraverso un approccio femminista ai dati e all'intelligenza artificiale, porterà uno sguardo rivolto agli aspetti giuridici e sociali dell'intelligenza artificiale e alle competenze che il mercato del lavoro richiederà nei prossimi anni. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all'Università di Bologna, dottoranda in Law, Science and Technology nello stesso ateneo, Sudano è da oltre dieci anni attiva in reti e movimenti per i diritti delle donne e delle persone LGBTQIA+: prima come fondatrice e presidente dell'Associazione Candidamente, poi alla guida dell'Associazione Orlando, che gestisce il Centro delle Donne di Bologna, prima di fondare, a fine 2020, Period Think Tank.

Chiude gli interventi Asia Ciafardini, giovanissima motion designer vastese e studentessa dell'Istituto Enrico Mattei, selezionata proprio in questi giorni tra le dieci nuove creator internazionali di Figma, una delle aziende di design più influenti al mondo. Il suo percorso, nato dalla passione per la grafica digitale, racconterà come creatività e nuove competenze tecnologiche possano aprire concrete opportunità professionali già in giovane età.

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa da Comune di Vasto e Cgil Chieti di offrire ai giovani strumenti utili per orientarsi in un mercato del lavoro in rapida trasformazione, in cui creatività e competenze digitali contano sempre di più. Scegliere la data del 15 luglio, Giornata Mondiale delle Competenze dei Giovani, rafforza il valore simbolico dell'incontro, ponendo Vasto in dialogo con un tema di respiro internazionale. Un tema che riguarda da vicino anche le politiche giovanili e formative del territorio, su cui istituzioni e organizzazioni sindacali scelgono di lavorare insieme.