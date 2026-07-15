Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Sport@bility' e aperitivo solidale, appuntamento a Vasto Marina

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

Torna per la sua quarta edizione il progetto "Sport@bility" che unisce sport, inclusione e solidarietÃ .

La presentazione si terrÃ  mercoledÃ¬ 15 luglio, alle ore 19:30, all'Hotel Europa di Vasto Marina.

Dopo la presentazione si terrÃ  un aperitivo solidale aperto a tutti per festeggiare l'avvio del progetto. La quota di partecipazione Ã¨ di 20â‚¬ e l'intero ricavato finanzierÃ  le attivitÃ  di Sport@bility.

L'iniziativa - coordinata dall'Anffas di Vasto - punta ad abbattere le barriere e promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale per i ragazzi con disabilitÃ , grazie a una solida rete tra istituzioni, associazioni e privati: le associazioni sportive del territorio metteranno a disposizione istruttori e competenze, mentre i lidi balneari e le strutture ricettive del Consorzio Vivere Vasto Marina garantiranno spazi, logistica e piena accessibilitÃ , dimostrando come turismo, sport e sociale possano rendere Vasto Marina sempre piÃ¹ accogliente.

All'incontro interverranno:
- Anna Bosco (Assessore alle Politiche Sociali) e Carlo Della Penna (Assessore allo Sport)
- Francesco Prospero (Consigliere regione Abruzzo) 
- Piergiorgio Molino (Presidente Consorzio Vivere Vasto Marina)
- Paola Mucciconi (Presidente Anffas Vasto)
- Elena Colantonio (Presidente Rotary Club Vasto) 
- Elio Parente (Presidente Interact Vasto)

Condividi su:

Seguici su Facebook