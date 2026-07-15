'Sport@bility' e aperitivo solidale, appuntamento a Vasto Marina

Torna per la sua quarta edizione il progetto "Sport@bility" che unisce sport, inclusione e solidarietÃ .

La presentazione si terrÃ mercoledÃ¬ 15 luglio, alle ore 19:30, all'Hotel Europa di Vasto Marina.

Dopo la presentazione si terrÃ un aperitivo solidale aperto a tutti per festeggiare l'avvio del progetto. La quota di partecipazione Ã¨ di 20â‚¬ e l'intero ricavato finanzierÃ le attivitÃ di Sport@bility.

L'iniziativa - coordinata dall'Anffas di Vasto - punta ad abbattere le barriere e promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale per i ragazzi con disabilitÃ , grazie a una solida rete tra istituzioni, associazioni e privati: le associazioni sportive del territorio metteranno a disposizione istruttori e competenze, mentre i lidi balneari e le strutture ricettive del Consorzio Vivere Vasto Marina garantiranno spazi, logistica e piena accessibilitÃ , dimostrando come turismo, sport e sociale possano rendere Vasto Marina sempre piÃ¹ accogliente.

All'incontro interverranno:

- Anna Bosco (Assessore alle Politiche Sociali) e Carlo Della Penna (Assessore allo Sport)

- Francesco Prospero (Consigliere regione Abruzzo)

- Piergiorgio Molino (Presidente Consorzio Vivere Vasto Marina)

- Paola Mucciconi (Presidente Anffas Vasto)

- Elena Colantonio (Presidente Rotary Club Vasto)

- Elio Parente (Presidente Interact Vasto)