A Scerni la "Sagra degli ’Ndurciullune"

È stata presentata nella sala consiliare del Municipio di Scerni, la quarta edizione della “Sagra degli ’Ndurciullune”, l’atteso evento enogastronomico in programma il 17, 18 e 19 luglio in località San Giacomo di Scerni.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Real San Giacomo, punta ancora una volta alla valorizzazione di una delle eccellenze della tradizione culinaria locale: gli ’ndurciullune, un antico primo piatto della cucina scernese che nel tempo ha saputo conquistare un ruolo centrale anche nella ristorazione del territorio.

Un piatto dalla storia profonda, legato alla cultura contadina e alle tradizioni familiari, che durante la sagra sarà proposto nella sua versione più rappresentativa: con il sugo di castrato, accompagnato da altre specialità tipiche abruzzesi come pallotte cacio e ove, arrosticini alla brace e marrocche.

Alla presentazione in Municipio hanno partecipato gli organizzatori e le istituzioni locali, con il presidente del Real San Giacomo, Aleandro Giacomucci, che ha illustrato il lavoro portato avanti dall’associazione per la realizzazione dell’evento.

«La Sagra degli ’Ndurciullune è il risultato dell’impegno di tanti volontari e rappresenta un momento importante per la nostra comunità – ha dichiarato Giacomucci –. Non è soltanto una festa gastronomica, ma un’occasione per promuovere Scerni, le sue tradizioni e un prodotto che racconta la nostra storia. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza fatta di sapori autentici, accoglienza e convivialità».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Scerni Daniele Carlucci, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di promozione del territorio. «Eventi come la Sagra degli ’Ndurciullune rappresentano un patrimonio per Scerni – ha affermato il primo cittadino – perché riescono a raccontare attraverso il cibo la nostra identità, la nostra storia e le nostre tradizioni. È importante sostenere momenti capaci di coinvolgere la comunità e richiamare visitatori anche da fuori territorio».

Le tre serate saranno arricchite da un programma musicale con: