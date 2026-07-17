“Serata Uaštaréaule”, sabato la terza edizione

Sabato 18 luglio, alle ore 21, all’Arena Ennio Morricone, è in programma la terza edizione della “Serata Uaštaréaule”, iniziativa promossa da Antonio Muratore e dai suoi amici con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

Protagonisti, assieme a Muratore, Carmela Camperchioli, Silvana Spadaccini, Anna Naglieri, Paola Antenucci, Lelino Di Foglio, Giuseppe Di Paolo, Marzia Santovito, Carlo Ciancio, Massimo Laporese, Cristian Carlucci, Fernando D’Annunzio, Casimiro Fizzani, Domenico Colanzi e Maria Luisa Orselli.

Le riprese video saranno curate da Pietro Di Blasio.

Prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Lucia Notaro e Mirty Sparapani.

Gli organizzatori fanno sapere che l’ingresso sarà libero con offerta e l’intero incasso verrà devoluto all’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.