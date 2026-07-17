Noemi a San Salvo Marina, domenica il concerto

L'Amministrazione comunale è lieta di invitare cittadini e visitatori domenica 19 luglio al concerto di Noemi, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate a San Salvo.

Con il suo tour estivo, l'artista farà tappa nella nostra città per regalare al pubblico una serata di grande musica, emozioni e condivisione.

L'appuntamento si terrà in Piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina a partire dalle ore 22 con ingresso gratuito.

Il concerto rappresenta l'evento di punta del calendario estivo, un'occasione speciale per vivere insieme una notte di spettacolo in una delle location più suggestive della città.

L'evento è organizzato da Elite Agency Srl e patrocinato dall'Assessorato al Turismo diretto da Elisa Marinelli, con l'obiettivo di offrire un appuntamento di qualità che valorizza il territorio e arricchisce il programma dell'estate sansalvese.

“Vi aspettiamo numerosi per accogliere Noemi e vivere insieme una serata che si preannuncia indimenticabile” hanno commentato gli organizzatori.

Fonte Città di San Salvo