Screening gratuito della vista, i Lions puntano sulla prevenzione

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute degli occhi. Giovedì 23 luglio, dalle 16 alle 19, in piazza Rodi a Vasto Marina, si terrà uno screening gratuito della vista aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dai Lions Club Vasto Host, Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Lions Club Vasto New Century e Lions Club San Salvo, in collaborazione con l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia e il Consorzio Vivere Vasto Marina.

Le visite saranno effettuate a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica della IAPB Abruzzo, a cura del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia di Chieti e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, diretta dal professor Rodolfo Mastropasqua. Durante l’iniziativa sarà inoltre distribuito materiale informativo dedicato alla prevenzione delle principali patologie oculari.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per sottoporsi gratuitamente a un controllo della vista e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

La prevenzione non va in vacanza: prendersi cura della vista è un gesto semplice che può fare la differenza.