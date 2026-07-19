"Non sono una signora", il concerto a sostegno dell'Avis. Appuntamento al Teatro Rossetti di Vasto

Lunedì 20 kuglio, al Teatro Rossetti di Vasto con inizio alle ore 21:30, si terrà il concerto di beneficenza Non sono una signora, omaggio a Ivano Fossati e alle sue canzoni scritte per le voci femminili più belle della musica italiana.

L’incasso dell’evento sarà devoluto all’Avis, storica associazione no profit, da anni attiva sul territorio, che si occupa di raccolta sangue, gestendo e coordinando le sessioni di prelievo di sangue intero e plasma da destinare alle cure mediche e alle emergenze ospedaliere. Inoltre si impegna nella i ricerca e fidelizzazione dei donatori, promuovendo campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza e trovare sempre nuovi donatori volontari.

La serata, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, vedrà avvicendarsi sul palco il collettivo di musicisti Canto & Discanto, formato da gran parte degli Arditi Instabili di Stefano de Libertis e da membri degli Eclipse Pink Floyd Tribute con incursioni di ospiti femminili che eseguiranno brani come Un’emozione da poco (Anna Oxa), E non finisce mica il cielo (Mia Martini), Non sono una signora e Dedicato (Loredana Berté), I treni a vapore e Le notti di maggio (Fiorella Mannoia), Pensiero stupendo (Patty Pravo) e tante altre… Special Guests saranno Stefano Barbati (chitarra) e Paola Ceroli (voce) che regaleranno un set acustico di perle come La costruzione di un amore e C'è tempo (Fossati), Oh che sarà che Fossati ha tradotto dal testo originale scritto da Chico Buarque de Hollanda e ripreso da Fiorella Mannoia, Korakhanè scritta con Fabrizio De Andrè e che verrà proposta in occasione dei 30 anni dall’uscita dell’album Anime Salve.

Francesco Marchesani, vocalist degli Eclipse e promotore della serata, ci racconta come è nata l’idea di questo progetto: “Ho il gruppo sanguigno RH negativo, un sangue più raro da trovare in caso di necessità. Negli anni 90, spinto da mio fratello, sono diventato donatore Avis. Successivamente nell'estate del 2006, a causa di una reazione ad un farmaco, sono stato ricoverato in ospedale 108 giorni a Pescara per una brutta anemia emolitica autoimmune e i miei globuli rossi si distruggevano in maniera dirompente. Un giorno l’emoglobina è scesa addirittura a 3.8 e ho avuto bisogno di fare 17 trasfusioni di sangue con successiva asportazione della milza (praticamente mi sono “ripreso” tutto il sangue che avevo donato). E’ da tanto tempo che, non potendo più donare, sento forte il bisogno di restituire all’Avis tutto quello che ho ricevuto in termini di prezioso sangue. Donare sangue, inoltre, ti mette anche in una condizione di monitoraggio della salute: garantisce ai donatori un controllo medico gratuito periodico a ogni prelievo, facendo a tutti gli effetti prevenzione. Se potete, correte tutti a donare, anche chi ha paura dell’ago… non si spaventi. Mettetevi in contatto con l’Avis per le procedure.

Il concerto che faremo il 20 luglio sarà una carrellata di successi di musica italiana che abbraccia tante generazioni. Vi aspettiamo, non mancate".

Appuntamento a lunedi 20 luglio, inizio concerto ore 21.30. Ingresso € 15. Info & contatti: tel. 349-5401468.