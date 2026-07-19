La tradizione sposa il futuro, al via la mostra Â«Antichi ricami e trame moderneÂ»

Restituire dignitÃ storica ed artistica ai capolavori al femminile nati spesso nel silenzio, tra le mura domestiche o nei conventi. Con questo forte intento culturale, storico, sociale ed artistico apre al pubblico la Mostra Â«Antichi ricami e trame moderneÂ» a cura di eVENTI dâ€™ARTE, la rassegna di incontri dialoganti fra diverse espressioni artistiche dellâ€™Associazione Culturale Nuovo Umanesimo.

La Mostra, che sarÃ inaugurata domenica 19 luglio alle ore 11,30 in Piazza Garibaldi con il Coro Â«Emozioni AnticheÂ», Ã¨ un viaggio nella storia del merletto, del ricamo e del corredo nunziale dallâ€™800 ai giorni nostri.

I manufatti artistici al femminile saranno esposti a Casalbordino nella Sala della Biblioteca del Palazzo Magnarapa in piazza Garibaldi dal 19 al 26 Luglio.

Â«La Mostra intende celebrare la maestria delle donne e i manufatti artistici spesso dimenticati o non adeguatamente ricordati e valorizzati. Lâ€™esposizione Ã¨ un racconto di fili e di tesori tessili della tradizione: dai rotoli di panni umili tessuti a mano ai capi preziosi e rari; dalle iconiche coperte abruzzesi agli arazzi di straordinaria bellezza realizzate dalle donne di varie epoche e diverse generazioniÂ» sottolinea la professoressa M. Alba Simigliani, referente e curatrice dellâ€™Evento.

Â«In molti hanno risposto al nostro invito: Apriamo i bauli! - racconta Simigliani - Lino e lane filati nel silenzio, tessuti e ricamati con la pazienza creativa delle nostre nonne, mamme, zie, amiche, che non vogliamo che il tempo cancelli, saranno protagoniste indiscusse. Lâ€™obiettivo non Ã¨ solo quello di mostrare la bellezza, la raffinatezza di queste creazioni, ma accendere i riflettori su unâ€™arte millenaria non sufficientemente apprezzata. Eppure dietro ogni filo nascosto nelle trame dei tessuti câ€™Ã¨ una storia di sacrificio, câ€™Ã¨ un racconto di vita, câ€™Ã¨ lâ€™ingegno delle donne delle nostre famiglie; câ€™Ã¨ lâ€™arte al femminile del nostro paese, del nostro passato e del presente. Donne che spesso dopo il lavoro nei campi, in casa, dopo lâ€™accudimento di anziani e bambini, tessevano, ricamavano, realizzavano splendidi merletti e meravigliosi corrediÂ».

Sottolinea la curatrice della mostra che Â«Ricordare il lavoro e il valore delle donne e i loro ricami preziosi non vuole essere una operazione nostalgica, ma di conoscenza e di riconoscenza; un atto di attenzione, un gesto di gratitudine e di giustizia storica verso il lavoro femminile e, piÃ¹ in generale, nei confronti del valore delle donneÂ».

Ãˆ Â«unâ€™occasione, dunque, per celebrare la memoria storica nella tradizione artigiana al femminile, ma anche un modo per tessere le trame moderne e riflettere sullâ€™impegno delle donne nelle conquiste civili e legislative: dallâ€™ingresso per la prima volta nelle cabine elettorali nel 1946 fino ad oggi. Il percorso di emancipazione delle donne verso la paritÃ di genere e i diritti civili ha consentito il superamento di certi retaggi storici, lâ€™abbandono di un modello gerarchico e di subordinazione e sottomissione delle donne dellâ€™Ottocento e del primo Novecento e ha portato allâ€™affermazione del rispetto dei diritti inviolabili della personaÂ» conclude la prof.ssa M. Alba Simigliani.

Il giorno 21 la Mostra si arricchisce di una straordinaria scenografia lungo le vie e le piazzette di Casalbordino. Le storiche coperte della dote affacciate ai balconi, le artigiane del pizzo, del ricamo, le maestre esperte dellâ€™antica arte del tombolo allâ€™opera, sotto le stelle, mostrano le tecniche della lavorazione tradizionale e le opere che sfidano il tempo e lâ€™oblio, mentre il ritmo del telaio e della tessitura manuale si intreccia con sapori, balli e canti popolari.

Nuovo Umanesimo martedÃ¬ 21 luglio, dalle ore 19 dÃ vita a Borgo in Festival, una vera e propria festa popolare in cui la poesia di un tempo e la tradizione si fanno ritmo, condivisione, convivialitÃ nel Centro Storico di Casalbordino.

Le note della terra dâ€™Abruzzo con stornelli, voci e canti del gruppo Cuntaterra, la musica di Â«Mo sa balleÂ» e il gruppo di Danze Popolari coinvolgeranno grandi e bambini.