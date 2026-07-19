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"Arte Scontata", la mostra di Luigi Grandoni alla Rotonda di Vasto Marina

redazione
Arte
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Ci sono opere che si guardano. E altre che fanno fermare a pensare.

Dal 18 al 24 luglio, la Rotonda di Vasto Marina ospita “Arte Scontata”, la mostra di Luigi Grandoni: un appuntamento dedicato a chi ama lasciarsi sorprendere dall’arte e vivere la città anche attraverso la cultura.

La Rotonda – Vasto Marina
Dal 18 al 24 luglio
 Dalle 20:00 alle 24:00
 
 
 
 
 
 
 


 

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