Allagamenti a Vasto Marina, c’è un progetto da 450mila euro

Un progetto dell’importo di 450mila euro per risolvere le criticità legate agli allagamenti delle strade di Vasto Marina, sulla Statale 16 all’altezza di via Spalato. L’annuncio è stato dato in Commissione di Vigilanza regionale che si è riunita all’Aquila, sotto la presidenza di Sandro Mariani, dall’assessore ai Servizi manutentivi, Alessandro D’Elisa durante la sua audizione.

A chiedere la convocazione dell’organismo era stato il consigliere regionale Francesco Prospero per affrontare l’annosa questione del deflusso delle acque che, in caso di abbondanti piogge, causa disagi a cittadini e agli automobilisti, come è successo nel 2025 e nei mesi scorsi, quando le strade comunali sono state invase da acqua, fango e detriti.

“Siamo stati in Commissione di vigilanza io e l’ingegner Marco Del Bonifro”, spiega l’assessore, “abbiamo raccontato quello che è successo nel 2025, in piena emergenza. In quella occasione abbiamo attivato il Coc e le ditte per migliorare il deflusso delle acque. Abbiamo riscontrato che sulla Statale 16 c’è un canale di scarico delle acque bianche la cui caditoia era ostruita. Nei mesi scorsi grazie ad interventi di pulizia dei canali di scolo in prossimità di via Spalato abbiamo ottenuto buoni risultati, evitando il blocco della Statale 16. Abbiamo anche presentato una ipotesi progettuale che prevede una serie di interventi dal costone di San Michele, e uno specifico su via Spalato, cioè un’opera idraulica che permette di intercettare i canali naturali delle acque ad una certa quota e che attraverso dei sistemi idraulici vengono portati al canale di raccolta delle acque bianche che si trova in prossimità di Cona a Mare. Da lì c’è una conduttura che permette di portare le acque a Fosso Marino consentendone il deflusso naturale. In questo modo si potrà risolvere il problema degli allagamenti. Abbiamo anche consegnato una copia del progetto al consigliere regionale Prospero affinchè si possa attivare per i finanziamenti nell’ottica della collaborazione istituzionale”.

Prospero, dal canto suo, si è detto disponibile a farsi parte attiva. “Si tratta di una notizia importante, della quale la Commissione di Vigilanza e l’intera città di Vasto vengono a conoscenza soltanto ora”, è stato il commento del consigliere regionale, “accogliamo favorevolmente ogni iniziativa diretta a migliorare la sicurezza del territorio e chiederò che il progetto sia attentamente valutato dagli uffici regionali competenti. È giusto, tuttavia, ricordare che la Regione non dispone di risorse illimitate e che ogni euro pubblico deve essere destinato a progetti realmente prioritari e tecnicamente fondati. Sarà quindi necessaria una valutazione rigorosa, nell’interesse dell’intera collettività abruzzese”.