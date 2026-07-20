Messa all'aperto nel parco dell'Istituto San Francesco a Vasto Marina, la celebrazione di Padre Tony Zinni

Per lui che a Vasto Marina Ã¨ cresciuto, Ã¨ stata ancora piÃ¹ significativa la celebrazione della Santa Messa domenicale all'aperto nel parco dell'Istituto San Francesco d'Assisi, al centro della localitÃ rivierasca, a pochi passi da quella che Ã¨ stata la sua abitazione d'infanzia e giovinezza. E poi, proprio all'Istituto San Francesco, ha lavorato come infermiere, prima di iniziare il suo percorso sacerdotale.

Padre Antonio Zinni, Tony per i piÃ¹, ha presieduto la funzione che si svolge in questo periodo estivo la domenica alle ore 19,15, accolto dal parroco di Santa Maria Stella Maris Padre Luigi Stivaletta.

Padre Tony, ordinato sacerdote nell'ottobre del 2016 dall'Arcivescovo Bruno Forte nella Chiesa di San Pietro in Sant'Antonio a Vasto, nella parrocchia allora retta dall'indimenticato Don Stellerino D'Anniballe, esercita il suo ministero sacerdotale a Roma. Fa parte dell'Ordine dei Chierici Regolari dei Ministri degli Infermi, meglio conosciuto come Ordine dei Camilliani, fondato nel 1584 a Roma da San Camillo de Lellis (1550-1614) e riconosciuto come tale nel 1591 da Papa Gregorio XIV, un ordine dedicato in modo particolare alla cura e all'assistenza degli infermi.