Lavori alla Villa del quartiere San Paolo di Vasto: "Più sicura, moderna e innovativa"

Lavori in corso nella villa del Quartiere San Paolo di Vasto.

“Una villa - sottolinea in una nota il sindaco Francesco Menna - che rinascerà tra poche settimane con un parco giochi per bambini, un'area picnic per giovani e meno giovani, un bagno pubblico autopulente, un ricovero per bici. Sarà realizzata una pavimentazione drenante che, quando pioverà, assorbirà l'acqua piovana e la restituirà al terreno in modo moderno e naturalmente ecosostenibile”.

Ringraziamenti vengono espressi a Sabrina Bocchino che nella sua precedente esperienza di consigliere regionale "ci ha aiutato a realizzare questo progetto - rimarca Menna - grazie anche al consigliere regionale Nicola Campitelli, che insieme all'Amministrazione comunale ne sta seguendo la realizzazione. Gratitudine poi alla ditta che è già all'opera e a tutti coloro che vogliono bene alla nostra città.

La villa del Quartiere San Paolo rinascerà anche con un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza, per essere ancora più bella, sicura, moderna e innovativa".

Sul progetto intervengono i consiglieri comunali di centrodestra F rancesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo (Fratelli d'Italia) e Antonio Monteodorisio (Forza Italia).

"Accogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco di Vasto, che ha correttamente riconosciuto il ruolo della Regione Abruzzo nel finanziamento degli interventi di riqualificazione della Villa di San Paolo.



Si tratta, infatti, di un’opera resa possibile grazie alle risorse stanziate dalla Regione Abruzzo nel corso della prima legislatura del presidente Marco Marsilio (2019-2024), frutto del lavoro dell’allora assessore regionale competente e dell’impegno della Consigliera regionale della XI Legislatura Sabrina Bocchino, a conferma dell’attenzione che il governo regionale ha sempre riservato alla città di Vasto.



Ci auguriamo che, nel corso dei lavori, venga prestata la massima attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio arboreo della Villa. Riqualificare uno spazio pubblico significa non solo realizzare nuovi giochi, servizi e aree di aggregazione, ma anche preservare e valorizzare il verde esistente, che rappresenta un patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale di grande valore per il quartiere e per l’intera città.



Apprezziamo che sia stato riconosciuto il contributo della Regione Abruzzo. Ci auguriamo che questo rappresenti l’inizio di un rapporto istituzionale sempre più improntato alla collaborazione, perché quando Comune e Regione lavorano insieme, senza contrapposizioni e nell’interesse esclusivo della comunità, Vasto ha maggiori opportunità di ottenere finanziamenti e realizzare opere importanti.



Come consiglieri comunali di centrodestra continueremo a fare la nostra parte, lavorando in sinergia con la Regione Abruzzo affinché la città possa cogliere tutte le occasioni di crescita e sviluppo che merita".



