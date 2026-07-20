“Sorrisi tra multisensorialità, giovani e rigenerazione”, al Parco Suriani di Vasto Marina la disseminazione del progetto regionale Ricoclaun

Mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 18.00, presso il Parco Suriani di Vasto Marina, la Ricoclaun ODV presenterà alla cittadinanza i risultati, le esperienze e le buone pratiche del progetto “Sorrisi tra multisensorialità, giovani e rigenerazione”, realizzato nel corso del 2025 tra Vasto e Lanciano con il finanziamento della Regione Abruzzo.

L’iniziativa, organizzata dalla Ricoclaun ODV in collaborazione con il Comune di Vasto, sarà moderata dalla giornalista Anna Bontempo e rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto con cittadini, istituzioni, associazioni, professionisti e realtà del territorio.

Il progetto, ispirato agli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento alla salute e al benessere, all’inclusione sociale e alla promozione del volontariato giovanile, si è sviluppato attraverso attività sperimentali di clownterapia, percorsi formativi e interventi di rigenerazione urbana, sociale e artistica nei territori di Vasto e Lanciano.

In ambito sanitario sono state realizzate attività laboratoriali e multisensoriali di clownterapia in ospedale, pensate per favorire il benessere, la relazione e l’espressione delle emozioni. Parallelamente, sono stati promossi percorsi di formazione rivolti ai volontari clown, finalizzati all’acquisizione di competenze sempre più qualificate e adeguate ai diversi contesti di intervento.

A Vasto Marina, il progetto ha interessato in modo particolare il Parco Suriani, attraverso un percorso di riqualificazione urbana, culturale e artistica realizzato con il coinvolgimento attivo degli studenti dell’Istituto Comprensivo 1 “R. Paolucci”.

Il lavoro degli studenti ha consentito di riscoprire e valorizzare la storia, le tradizioni e l’identità legate al mare attraverso la realizzazione della Mappa di Comunità dell’Area Costiera Vastese, un’attività teatrale e due installazioni artistiche dedicate al mare, inteso come luogo di memoria, incontro, appartenenza e bellezza.

A Lanciano, nel quartiere Santa Rita, è stato avviato un corso di clown sociale, accompagnato da iniziative dedicate all’inclusione, alla partecipazione giovanile e alla rigenerazione degli spazi urbani.

In Piazza San Giovanni Paolo II, giovani e cittadini sono stati coinvolti in laboratori di street art, e in attività di giardinaggio e yarn bombing. Il percorso ha inoltre dato vita allo spettacolo teatrale “Col naso rosso posso”, presentato in anteprima nell’agosto 2025.

L’appuntamento del 22 luglio non sarà soltanto il momento conclusivo del progetto, ma uno spazio aperto di incontro, restituzione e condivisione. L’obiettivo è diffondere i risultati raggiunti, raccontare le esperienze vissute e trasferire il patrimonio di conoscenze e competenze acquisito agli stakeholder del territorio — enti locali, associazioni, professionisti, educatori e cittadini — affinché le metodologie sperimentate possano essere replicate, sviluppate e adattate ad altri contesti.

La disseminazione rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per valorizzare il lavoro svolto, creare nuove reti di collaborazione e moltiplicare l’impatto positivo del progetto sul territorio.

L’incontro si aprirà alle ore 18.00 con un coinvolgente laboratorio di bolle di sapone dedicato ai bambini, per esprimere attraverso il gioco, la meraviglia e la partecipazione lo spirito del progetto.

Seguirà alle 18,30 il momento di confronto e restituzione pubblica, durante il quale saranno presentati il percorso realizzato, i risultati raggiunti e le possibili prospettive future.

La cittadinanza è invitata a partecipare.