“Ventricina & Bollicine”, a Scerni la festa delle eccellenze del territorio

È stata presentata nella Sala consiliare del Comune di Scerni la nuova edizione di “Ventricina & Bollicine”, in programma domenica 26 luglio, a partire dalle ore 20.00, in Piazza De Riseis.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Scerni Daniele Carlucci, l’assessore comunale Mario D’Ercole, Luigi Di Lello, in rappresentanza dell’Associazione Ventricina del Vastese, Angela Di Lello, Presidente di AIS-Associazione Italiana Sommelier Abruzzo, e il presidente dell’associazione Lucene Domenico Giuliani con alcuni rappresentanti, che cura l’organizzazione dell’evento a Scerni.

L’iniziativa proporrà un percorso enogastronomico dedicato alla Ventricina del Vastese, alle bollicine, ai vini e agli oli del territorio, trasformando il centro di Scerni in una vetrina delle principali eccellenze locali.

«Siamo costantemente al lavoro per promuovere la ventricina come salume autentico e identitario di questo territorio – ha sottolineato Luigi Di Lello –. Manifestazioni come questa permettono di raccontarne la storia, tutelarne la tradizione e farla conoscere a un pubblico sempre più ampio».

Nel corso della serata saranno presenti quasi venti cantine, provenienti sia dall’area locale sia dall’intera provincia di Chieti.

«Vogliamo offrire ai visitatori un percorso capace di valorizzare la qualità e la varietà della produzione vitivinicola abruzzese – ha spiegato Angela Di Lello –. Sarà inoltre allestito uno spazio dedicato alla degustazione degli oli del Vastese, prodotti pregiati che rappresentano un’altra grande ricchezza del nostro territorio».

Il sindaco Daniele Carlucci ha espresso soddisfazione per il ritorno dell’iniziativa: «Ventricina & Bollicine è un evento che promuove Scerni, i nostri borghi e le eccellenze enogastronomiche locali. È un’occasione di incontro e convivialità, ma anche un importante strumento di valorizzazione turistica e culturale dell’intero comprensorio».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato che l’iniziativa rientra in un progetto itinerante volto a coinvolgere e promuovere le diverse realtà locali: «L’evento fa tappa a Scerni dopo l’appuntamento di Cupello e proseguirà, secondo il calendario previsto, in altri borghi altrettanto suggestivi del nostro territorio. Un percorso che mette in rete le comunità locali e ne valorizza le eccellenze enogastronomiche, culturali e paesaggistiche».

L’appuntamento, nato negli anni passati grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo, le associazioni e i diversi portatori d’interesse, rinnova e rafforza il legame tra comunità, produzioni tipiche e territorio.

Domenica 26 luglio, dalle ore 20.00, Piazza De Riseis accoglierà cittadini e visitatori per una serata dedicata ai sapori autentici del Vastese, tra ventricina, bollicine, vini e oli di qualità.

L’evento è promosso con il coinvolgimento del Comune di Scerni, della Regione Abruzzo, di AIS Abruzzo, dell’associazione Colline dei Trabocchi, dell’Associazione Ventricina del Vastese, dell’associazione Lucene e della Camera di Commercio Chieti Pescara.