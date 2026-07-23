Di Fabio, Scarinci e Rossi: tre giovani innesti alla Virtus Cupello

Tre giovani innesti per la Virtus Cupello in vista della prossima stagione in Eccellenza abruzzese: in rossoblÃ¹ Kevin Di Fabio, Manuel Scarinci e Nicolas Rossi.

Per Kevin Di Fabio si tratta di un ritorno a casa: il centrocampista classe 2004, dopo lâ€™esperienza con il Real Casale, torna a vestire la maglia della Virtus Cupello con rinnovato entusiasmo e un forte senso di appartenenza.

Ritorno anche per il portiere 2008 Manuel Scarinci, dopo lâ€™esperienza a Venezia.

Nicolas Rossi, centrocampista 2008 proveniente dallâ€™Under 19 del Chieti, arriva a Cupello per proseguire il proprio percorso di crescita e mettere a beneficio della squadra qualitÃ , entusiasmo e determinazione.

Tutti e 3 i giocatori sono pronti a mettersi a disposizione di mister Panfilo Carlucci e del suo staff tecnico che dal prossimo lunedÃ¬ avvieranno la preparazione estiva in vista dei primi appuntamenti stagionali.



