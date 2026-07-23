Granfondo Mtb delle Torri: bis da ricordare a Monteodorisio

Meritato successo per la seconda edizione della Granfondo Mtb delle Torri, che ha avuto il suo perfetto svolgimento a Monteodorisio con la regia organizzativa della Vastese Inn Bike, new entry del circuito Abruzzo Mtb Cup. Il circuito si prende ora una pausa per poi ripartire nelle ultime due domeniche di settembre con le prove di Pescasseroli (Granfondo Parco Nazionale dâ€™Abruzzo) e Collarmele (I Sentieri dei Lupi).

Nel centro del Vastese interno sono stati un centinaio gli atleti sulla linea di partenza, che si sono misurati sulla distanza completa di 35 chilometri con un dislivello di 1.000 metri.

Federico Di Gianluca ha firmato il successo assoluto in campo maschile con una fuga solitaria iniziata al sesto chilometro. Il polivalente atleta di Giulianova, in forza al Team Eventi Ciclismo, che alterna gare su strada e mountain bike, ha preso il comando della corsa sin dal sesto chilometro e non lâ€™ha piÃ¹ mollato, lasciando il secondo posto ad Alessandro Montino (Bike 99) e il terzo a Domenico Campini (Extreme Racing Team). Ai piedi del podio Simone Barigelli (Bike Therapy).

In luce nelle categorie giovanili anche lâ€™esordiente Marco Sammartino (SS No-Ce), che si Ã¨ aggiudicato la propria categoria coprendo il tracciato ridotto a 10 chilometri con 330 metri di dislivello, rispetto alla distanza maggiore percorsa dagli adulti.

Un giusto riconoscimento per gli organizzatori capitanati da Nicola Jasci, che hanno voluto questa manifestazione insieme allâ€™amministrazione comunale guidata dal sindaco Catia Di Fabio per il fondamentale patrocinio, il supporto logistico e la costante vicinanza allâ€™evento.

La manifestazione si Ã¨ svolta in totale sicurezza grazie al lavoro impeccabile e instancabile della Protezione Civile di Monteodorisio e della Valtrigno, che hanno garantito il perfetto svolgimento della giornata.