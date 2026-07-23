Torna 'Orizzonti di Carta', il festival dedicato ai libri ai Giardini d'Avalos a Vasto

Due giornate all'insegna della lettura, della creativitÃ e della condivisione, con autori, laboratori, spettacoli, incontri formativi e attivitÃ pensate per tutte le etÃ .

Sabato 25 e domenica 26 luglio i Giardini d'Avalos di Vasto si trasformeranno in un grande spazio dedicato alla cultura grazie alla terza edizione di "Orizzonti di Carta â€“ Festival Letterario", promosso da Chiara nei Libri con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto.

Il programma propone un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno scrittori, illustratori, educatori, musicisti e professionisti dell'infanzia. Dalle letture animate ai laboratori creativi, dagli incontri dedicati alla genitorialitÃ agli spettacoli per famiglie, fino alla premiazione del Primo Premio Racconto Breve "Orizzonti di Carta", il festival offrirÃ occasioni di crescita culturale e di incontro per bambini, ragazzi, genitori e appassionati di libri.

Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Roberto Grassilli, Anna Tosone, Peppe Millanta, Roberta Finotti, Malusa Kosgran, Marianna Balducci, Elisa Mazzoli, Asia Carbone, Catia Di Fabio, Dario Pomodoro e Alfonso Cuccurullo, protagonisti di presentazioni, letture e laboratori che accompagneranno il pubblico durante le due serate.

Grande attenzione sarÃ riservata anche alle famiglie, con attivitÃ dedicate ai piÃ¹ piccoli, momenti di approfondimento sul benessere dei neonati con le ostetriche dell'Ospedale â€˜San Pioâ€™ di Vasto, laboratori musicali, giochi da tavolo e spettacoli conclusivi pensati per coinvolgere il pubblico di ogni etÃ .

Â«Promuovere la lettura fin dalla piÃ¹ tenera etÃ significa alimentare curiositÃ , senso critico e partecipazione. I Giardini d'Avalos diventeranno â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - per due giorni un luogo di incontro, cultura e socialitÃ , confermando la volontÃ dell'Amministrazione comunale di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio e offrire opportunitÃ di crescita a famiglie, bambini e giovani. Ringrazio gli organizzatori, gli autori, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamentoÂ».

Â«Orizzonti di Carta Ã¨ un festival che unisce qualitÃ culturale e attenzione alle nuove generazioni. Il programma Ã¨ stato costruito â€“ prosegue lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - per offrire esperienze coinvolgenti, inclusive e multidisciplinari, mettendo al centro il libro come strumento di dialogo, educazione e scoperta. Sostenere iniziative di questo tipo significa rendere Vasto una cittÃ sempre piÃ¹ viva dal punto di vista culturale e capace di attrarre famiglie e visitatori. Invitiamo tutti a partecipare a queste due giornate che celebrano il piacere della lettura e il valore della condivisioneÂ».

Â«Questo festival Ã¨ sempre stato una scommessa e una vera e propria sfida. Il sentire comune, infatti, tende spesso a ripetere che â€“ conclude Chiara Iacovitti, ideatrice e organizzatrice - i bambini e i ragazzi di oggi non leggono piÃ¹. Noi, al contrario, vogliamo dimostrare l'esatto opposto: i giovani lettori esistono, sono appassionati, curiosi e profondamente coinvolti. La letteratura per ragazzi Ã¨ un panorama vivo, pulsante e pieno di energia. Sono davvero felice perchÃ© nel corso degli anni abbiamo raggiunto traguardi straordinariÂ».

Per informazioni e prenotazioni: 333 8798132 â€“ chiaraneilibri@gmail.com