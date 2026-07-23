Poste Italiane, a San Buono installato e operativo Atm Postamat di nuova generazione

È operativo il nuovo ATM Postamat installato presso l’Ufficio Postale di San Buono. Il dispositivo di ultima generazione è caratterizzato da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi.

Tra le principali caratteristiche, da sottolineare il monitor digitale a elevata luminosità per facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia.

Oltre al prelievo di denaro contante, il Postamat di San Buono consente anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.

Il nuovo ATM, utilizzando l’App Postepay e/o l’App BancoPosta, prevede inoltre la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate.

A innalzare ulteriormente i livelli di protezione dell’ATM Postamat di San Buono, un moderno impianto di videosorveglianza e una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto.

Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.