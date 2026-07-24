Casting a Vasto per una nuova serie tv Rai diretta da Pappi Corsicato

Si informa che dal 27 al 31 luglio, presso la sede della Scuola Civica Musicale ''Florindo Ritucci Chinni'' (in via Anelli, 71 a Vasto) si terranno i casting per una nuova serie televisiva Rai, prodotta da Gaumont e diretta dal regista Pappi Corsicato.
La produzione Ã¨ alla ricerca di figurazioni generiche e figurazioni speciali, donne e uomini con unâ€™etÃ scenica compresa dai 18 anni in su, anche senza precedenti esperienze nel settore audiovisivo, nonchÃ© di minori con unâ€™etÃ scenica compresa tra i 2 e i 16/17 anni. L'unica prerogativa richiesta Ã¨ la residenza in Abruzzo.
Le persone interessate potranno presentarsi direttamente presso la sede dei casting dal 27 al 31 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per sostenere il colloquio conoscitivo con la produzione.
In alternativa, sarÃ possibile candidarsi inviando una e-mail allâ€™indirizzo castingcall.aa@gmail.com, allegando:
* fotografie aggiornate (primo piano e figura intera);
* curriculum vitae, se disponibile;
* una breve video-presentazione.
Tutte le persone che si presenteranno ai casting in presenza sono pregate di munirsi di una fotocopia della carta dâ€™identitÃ . I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la responsabilitÃ genitoriale.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti pubblici e i percettori di Quota 100 o di analoghe misure pensionistiche.
Per le persone selezionate Ã¨ previsto un compenso secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile scrivere allâ€™indirizzo e-mail castingcall.aa@gmail.com.
La produzione Ã¨ alla ricerca di figurazioni generiche e figurazioni speciali, donne e uomini con unâ€™etÃ scenica compresa dai 18 anni in su, anche senza precedenti esperienze nel settore audiovisivo, nonchÃ© di minori con unâ€™etÃ scenica compresa tra i 2 e i 16/17 anni. L'unica prerogativa richiesta Ã¨ la residenza in Abruzzo.
Le persone interessate potranno presentarsi direttamente presso la sede dei casting dal 27 al 31 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per sostenere il colloquio conoscitivo con la produzione.
In alternativa, sarÃ possibile candidarsi inviando una e-mail allâ€™indirizzo castingcall.aa@gmail.com, allegando:
* fotografie aggiornate (primo piano e figura intera);
* curriculum vitae, se disponibile;
* una breve video-presentazione.
Tutte le persone che si presenteranno ai casting in presenza sono pregate di munirsi di una fotocopia della carta dâ€™identitÃ . I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la responsabilitÃ genitoriale.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti pubblici e i percettori di Quota 100 o di analoghe misure pensionistiche.
Per le persone selezionate Ã¨ previsto un compenso secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile scrivere allâ€™indirizzo e-mail castingcall.aa@gmail.com.