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Termini e Condizioni

Casting a Vasto per una nuova serie tv Rai diretta da Pappi Corsicato

redazione
Appuntamenti
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Si informa che dal 27 al 31 luglio, presso la sede della Scuola Civica Musicale ''Florindo Ritucci Chinni'' (in via Anelli, 71 a Vasto) si terranno i casting per una nuova serie televisiva Rai, prodotta da Gaumont e diretta dal regista Pappi Corsicato.

La produzione Ã¨ alla ricerca di figurazioni generiche e figurazioni speciali, donne e uomini con unâ€™etÃ  scenica compresa dai 18 anni in su, anche senza precedenti esperienze nel settore audiovisivo, nonchÃ© di minori con unâ€™etÃ  scenica compresa tra i 2 e i 16/17 anni. L'unica prerogativa richiesta Ã¨ la residenza in Abruzzo.

Le persone interessate potranno presentarsi direttamente presso la sede dei casting dal 27 al 31 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per sostenere il colloquio conoscitivo con la produzione.

In alternativa, sarÃ  possibile candidarsi inviando una e-mail allâ€™indirizzo castingcall.aa@gmail.com, allegando:

* fotografie aggiornate (primo piano e figura intera);
* curriculum vitae, se disponibile;
* una breve video-presentazione.

Tutte le persone che si presenteranno ai casting in presenza sono pregate di munirsi di una fotocopia della carta dâ€™identitÃ . I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la responsabilitÃ  genitoriale.

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti pubblici e i percettori di Quota 100 o di analoghe misure pensionistiche.

Per le persone selezionate Ã¨ previsto un compenso secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile scrivere allâ€™indirizzo e-mail castingcall.aa@gmail.com.

 
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