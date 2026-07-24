Fervono i preparativi per il Premio Letterario CittÃ  di San Salvo 2026

Fremono i preparativi a San Salvo per uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi del panorama culturale estivo abruzzese.

GiovedÃ¬ 30 luglio, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice di Piazza San Vitale ospiterÃ la serata conclusiva della sezione "Letteratura per Ragazzi" (11/18 anni) della XIV edizione del Premio Letterario CittÃ di San Salvo.

L'evento, organizzato dal Comune di San Salvo e dalla Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, si preannuncia ricco di emozioni e di talento.

A condurre la serata sarÃ unâ€™ospite d'eccezione: Beatrice Luzzi, interprete versatile e figura di spicco del panorama televisivo e culturale italiano. Romana, laureata con lode in Scienze Politiche alla Sapienza, Beatrice Luzzi Ã¨ una figura poliedrica e una voce fuori dal coro nel panorama culturale e televisivo italiano. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo appena ventenne a RadioRai, per poi conquistare l'affetto del grande pubblico con il ruolo cult nella celebre soap opera Vivere su Canale 5.

La sua carriera spazia con disinvoltura dalla televisione al teatro â€” dove ha interpretato repertori classici, civili e alternativi â€” fino alla regia e alla scrittura di documentari a forte impegno sociale. Nel corso degli anni ha unito la passione artistica a importanti incarichi di gestione culturale, lavorando come responsabile dell'area audiovisiva di Federculture e ideando il Premio Letterario Costa Smeralda.

Apprezzata per l'indipendenza di pensiero, il senso civico e la sua visione di un "femminismo pratico" basato sull'esempio e sull'autonomia, Beatrice Luzzi Ã¨ anche autrice: madre di Valentino ed Elia, ha raccontato con ironia e grande autenticitÃ le sfide e le emozioni della genitorialitÃ nel suo libro "Mi Ã¨ nata una famiglia", di recente ripubblicato nell'edizione "Una famiglia a due piazze". Un percorso che unisce arte, etica e spessore umano in uno stile del tutto personale e riconoscibile.

Musica e Parole: l'Accompagnamento Note della Serata.

A rendere ancora piÃ¹ suggestiva l'atmosfera di Piazza San Vitale sarÃ l'intermezzo musicale dal vivo affidato a Santino Stinziani alla chitarra e a Giada Franchella alla voce. Le loro note faranno da cornice al racconto delle opere e accompagneranno i momenti clou della premiazione, intrecciando musica e letteratura in un connubio di grande emozione.

Le Giurie al Lavoro

Un Grande Sforzo Corale.

Dietro il successo del Premio c'Ã¨ un imponente lavoro di lettura e valutazione. La Giuria Tecnica, che ha lavorato intensamente per selezionare le opere finaliste, Ã¨ composta da esperti del settore:

Laura D'Angelo

Emanuele Di Nardo

Nella Lanza

Miriam Salladini

Mirna Salvatore.

Un ringraziamento speciale va anche alle scuole del territorio e di fuori regione che hanno partecipato attivamente, coinvolgendo decine di studenti che costituiscono la vera anima di questa sezione del premio.

Le scuole coinvolte sono:

Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto di San Salvo, con la Scuola Secondaria di Primo Grado e il Liceo Scientifico "R. Mattioli".

Liceo Classico Statale "Lucio Valerio Pudente" di Vasto.

Istituto Comprensivo N.1 Vasto "Spataro-Paolucci", con la Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Paolucci".

Istituto Omnicomprensivo "Sammy Basso" di Montenero di Bisaccia, con il Liceo Economico Sociale.

Istituto Comprensivo "Gianni Rodari" di San Salvo, con la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il sindaco Emanuela De Nicolis e lâ€™amministrazione Comunale , il presidente Nicola Valentini e la Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, la presidente del Premio Maria Travaglini e tutto il direttivo, desiderano esprimere la loro piÃ¹ profonda gratitudine a tutti i membri della giuria tecnica per la loro professionalitÃ e dedizione, alla giuria dei ragazzi delle scuole partecipanti, a tutti i docenti e dirigenti scolastici per aver creduto in questo progetto, stimolando la passione per la lettura e la scrittura tra le nuove generazioni.

Sito Web: www.premiosansalvo.it

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