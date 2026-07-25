A "Orizzonti di Carta" la graphic novel 'Non Ã¨ uno strumento per femmine'. Dialogo con l'autrice Roberta Finotti a Vasto

Prosegue il programma di Orizzonti di Carta â€“ Festival Letterario, lâ€™evento organizzato da Chiara nei Libri, promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo che anche quest'anno porta ai Giardini d'Avalos di Vasto autori, illustratori e storie capaci di parlare alle nuove generazioni attraverso linguaggi contemporanei.

Tra gli appuntamenti piÃ¹ attesi, sabato 25 luglio alle ore 21.30, nella Zona Blu dei Giardini d'Avalos, sarÃ presentata la graphic novel "Non Ã¨ uno strumento per femmine" di Roberta Finotti, in un dialogo con l'assessora alle Politiche Giovanili e all'Istruzione Paola Cianci.

PiÃ¹ che una storia sulla musica, "Non Ã¨ uno strumento per femmine" Ã¨ un racconto di formazione che accompagna il lettore nel percorso di crescita della protagonista Lys. Attraverso la sua passione per la batteria, il fumetto affronta temi profondi e universali come il peso degli stereotipi di genere, il valore dell'amicizia autentica, il rapporto spesso complesso con la famiglia, la costruzione di quella "famiglia scelta" fatta di persone che credono in noi, la fragilitÃ dell'adolescenza, il dolore della perdita, la forza di rialzarsi e la capacitÃ di inseguire i propri sogni nonostante gli ostacoli. La musica diventa il filo conduttore della storia, non Ã¨ solo una passione, ma uno spazio di libertÃ , un linguaggio che unisce generazioni, crea relazioni e permette alla protagonista di scoprire la propria identitÃ e la propria forza interiore. L'incontro sarÃ costruito come un dialogo aperto con i ragazzi e le ragazze presenti, che saranno coinvolti in una riflessione sulle proprie passioni, sul valore del sostegno degli amici e della famiglia, sulle discriminazioni ancora presenti nella societÃ e sull'importanza di trovare il coraggio di essere se stessi.

Â«I Giardini d'Avalos diventeranno â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - luogo di incontro, cultura e socialitÃ . Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamentoÂ».

Â«Ringrazio Chiara Iacovitti per avermi invitata a partecipare a questo incontro - dichiara l'assessora Paola Cianci - e Roberta Finotti per aver scelto di raccontare temi cosÃ¬ importanti attraverso il linguaggio del fumetto, capace di parlare ai giovani con immediatezza e profonditÃ . Credo che questa graphic novel abbia il merito di affrontare questioni che riguardano la crescita di ogni ragazzo e di ogni ragazza come il bisogno di essere ascoltati, il desiderio di trovare la propria strada, la forza di coltivare i propri sogni e il coraggio di non lasciarsi definire dagli stereotipi. Per questo sono particolarmente felice di dialogare con i ragazzi, le ragazze e con l'autrice all'interno di un festival che, anno dopo anno, si conferma un'importante occasione di crescita culturale e civile per la nostra cittÃ Â».