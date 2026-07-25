La pesca... di una volta: torna la rievocazione de 'La Sciabica' a Vasto Marina

Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9:00, nellâ€™area della spiaggia libera, zona Ex Lido La Bussola a Vasto Marina, si rinnova lâ€™appuntamento con La Sciabica, la tradizionale rievocazione dellâ€™antica tecnica di pesca che rappresenta uno degli eventi piÃ¹ identitari dellâ€™estate vastese.

A seguire Ã¨ prevista una seconda dimostrazione nellâ€™area del Pontile.

Lâ€™iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto, Ã¨ promossa dallâ€™Associazione Nazionale Marinai dâ€™Italia (ANMI) â€“ Gruppo di Vasto, in collaborazione con la Guardia Costiera, con lâ€™obiettivo di valorizzare e tramandare la cultura marinara e le antiche tradizioni legate al mare.

Nel corso della mattinata le reti saranno messe in acqua al largo del Pontile e successivamente trainate fino a riva secondo lâ€™antica tecnica della sciabica, offrendo a cittadini e turisti lâ€™opportunitÃ di assistere a una dimostrazione autentica di una pratica che per secoli ha caratterizzato la vita della comunitÃ di pescatori.

A conclusione della manifestazione Ã¨ prevista una dimostrazione della preparazione del tradizionale Brodetto alla Vastese, accompagnata da una degustazione di vini del territorio.

Â«La Sciabica Ã¨ molto piÃ¹ di una rievocazione storica: Ã¨ un momento di condivisione â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ della nostra identitÃ e della nostra storia. Attraverso questa manifestazione raccontiamo il profondo legame che Vasto ha con il mare, con il lavoro dei pescatori e con un patrimonio di saperi e tradizioni che meritano di essere custoditi e tramandati. Eventi come questo consentono ai visitatori di conoscere l'anima piÃ¹ autentica della nostra cittÃ e rappresentano un'importante occasione di promozione turistica e culturale del territorio.Â».

Â«La valorizzazione delle tradizioni marinare Ã¨ uno degli elementi che caratterizzano la proposta turistica della nostra cittÃ â€“ aggiunge lâ€™assessore al Turismo Nicola Della Gatta. La Sciabica permette di far rivivere antichi gesti, raccontare la cultura del mare e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria collettiva. Ringrazio l'ANMI di Vasto, il presidente Luca Di Donato, tutti i soci e la Guardia Costiera per l'impegno e la passione con cui, ogni anno, rendono possibile un appuntamento tanto atteso e apprezzato da cittadini e turisti.Â».

Â«Portiamo avanti questa manifestazione da vent'anni con entusiasmo e spirito di servizio â€“ afferma il presidente dellâ€™ANMI di Vasto, Luca Di Donato â€“ grazie al prezioso contributo dei nostri soci e di quanti collaborano all'organizzazione. Il nostro obiettivo Ã¨ mantenere viva una tradizione che appartiene alla storia della cittÃ e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cultura marinara e del lavoro dei pescatoriÂ».