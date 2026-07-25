Colline dei Trabocchi, passi avanti per il progetto

I Sindaci dei Comuni di Scerni, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina annunciano il completamento dell’installazione dei nuovi totem informativi del progetto “Colline dei Trabocchi”, un importante strumento di valorizzazione e promozione del territorio.

Il progetto “Colline dei Trabocchi” nasce grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito di un bando promosso dal GAL Costa dei Trabocchi, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la fruizione del territorio, valorizzando il patrimonio naturale, storico, culturale ed enogastronomico dei cinque Comuni coinvolti.

L’iniziativa, condivisa dalle amministrazioni guidate da Daniele Carlucci, Catia Di Fabio, Filippo Marinucci, Luigi Gizzarelli e Mimmo Budano, rappresenta un nuovo passo nel percorso comune intrapreso dalle cinque comunità per far conoscere e vivere il patrimonio dell’entroterra della Costa dei Trabocchi.

I nuovi totem, installati nei giorni scorsi nei territori comunali di Scerni, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina, permetteranno a cittadini e visitatori di entrare nel cuore dei nostri territori, scoprendo luoghi, racconti, tradizioni, bellezze paesaggistiche e itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta.

I pannelli informativi sono dotati di QR Code che consentono, semplicemente inquadrandoli con uno smartphone, di accedere ai contenuti digitali del progetto, approfondendo informazioni sui percorsi, sui luoghi di interesse, sulla storia e sulle caratteristiche dei territori attraversati.

Attraverso questi punti informativi sarà possibile conoscere meglio un territorio ricco di storia, cultura e natura, con itinerari pensati per accompagnare il visitatore alla scoperta dei borghi, delle campagne, delle aree naturalistiche e delle eccellenze che caratterizzano le Colline dei Trabocchi.

“Con l’installazione dei totem vogliamo offrire un nuovo strumento di orientamento e conoscenza – dichiarano congiuntamente i Sindaci – invitando tutti a entrare nel cuore delle nostre colline, a vivere un territorio autentico fatto di paesaggi unici, memoria storica, tradizioni e percorsi immersi nella natura”.

Il progetto conferma la volontà delle cinque amministrazioni di lavorare insieme per costruire un’offerta turistica integrata, capace di collegare la costa con l’entroterra e promuovere un turismo lento, sostenibile ed esperienziale.

Le Colline dei Trabocchi diventano così un territorio da esplorare e vivere, dove ogni percorso racconta una storia e ogni borgo custodisce un patrimonio da scoprire.

Per conoscere tutti gli itinerari, i luoghi di interesse e le informazioni sul progetto è possibile visitare il sito ufficiale: