Annunciata la sestina finalista della quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”

Entra nel vivo la quarta edizione del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, iniziativa culturale organizzata dall'Associazione Emily Abruzzo e patrocinata dal Comune di Vasto e da Unione Nazionale Vittime, con il supporto di Aqualand del Vasto, finalizzata a sensibilizzare il pubblico sul contrasto alla violenza “dai mille volti”.

Come anticipato in un post pubblicato giorni fa sulle pagine social dell'evento, in questa settimana sono stati svelati i titoli delle opere ammesse nella sestina finalista della quarta edizione del concorso che, in ordine alfabetico per cognome dell’autore, sono:

“Le voci di Gaza. La giustizia possibile” di Carmine D’Ambrosio, Cuzzolin editore;

“Insieme era il mondo” di Anna Danielon, Eretica Edizioni;

“La pazza morale” di Rossella Paolini, Edizioni Il Viandante;

“Hijra” di Saif ur Rehman Raja, Fandango Libri;

“HINSA - Violenza” di Matteo A. Rubino, Editrice Lombarda;

“Grammatica di un desiderio” di Vanessa Tonnini, Neri Pozza editore.

La selezione dei volumi, dopo mesi di lavoro immenso, attento e certosino, è opera di un'apposita Giuria Tecnica che li ha scelti tra i108 candidati. Superata questa prima fase, le opere sono ora al vaglio della Giuria di Qualità che durante la cerimonia di premiazione di sabato 5 settembre (che si svolgerà a partire dalle ore 20:30, presso i Giardini di Palazzo D’Avalos a Vasto) eleggerà l’unico vincitore del premio in palio pari a 3000 euro.

«Il Premio Letterario Emily si conferma uno spazio vivo di espressione, capace di intercettare voci autentiche e storie di straordinaria sensibilità - ha dichiarato la Di Santo, fresca di partecipazione come giurata alla serata molisana di Miss Italia, un’occasione in più per diffondere principi e valori fondanti di Emily e del Premio - Ringrazio la Giuria, per il lavoro prezioso e rigoroso svolto in questi mesi, e tutti gli autori ed editori che hanno partecipato. Ai sei finalisti va il mio piu grande in bocca al lupo: la loro presenza in questa sestina è già una vittoria per il messaggio che questo Premio porta avanti».

In attesa della finalissima anche la Giuria Giovani, i cui componenti in queste settimane stanno leggendo e valutando gli elaborati in gara per la sezione 2 del concorso, aperta a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di secondo grado e a ragazzi fino a 22 anni di tutta Italia: il 5 settembre verrà, infatti, premiato anche il miglior racconto inedito a tema violenza.