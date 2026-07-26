Cinquant’anni di matrimonio: la festa di Domenico Guido Pachioli e Anna Lapezzata e il dono di una vita condivisa

Venerdì 24 luglio, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo, Domenico Guido Pachioli e Anna Maria Lapezzata Anna Maria hanno celebrato una vocazione vissuta: 50 anni di matrimonio. A benedirli c’è stato il parroco don Raimondo Artese.

Mezzo secolo di giorni condivisi, di mani intrecciate, di tempeste attraversate e di albe ritrovate. Una storia che non si racconta con le statistiche, ma con gli sguardi, con la fedeltà quotidiana, con quella tenacia che con l’aiuto del buon Dio solo l’amore sa generare. È il continuare a scegliersi e accogliersi ogni giorno nonostante tutto.

Un augurio che diventa testimonianza

A questa coppia va un augurio speciale: che la loro luce continui a brillare, non solo per loro, ma anche per tutti coloro che incontrano nel loro cammino. Perché oggi, mentre il mondo corre veloce e spesso dimentica la bellezza delle promesse, loro ci ricordano che l’amore non è un sentimento da consumare, ma una casa da costruire.

Il loro anniversario non è solo una festa privata: è un messaggio pubblico, un invito, una provocazione buona rivolta ai giovani, alle coppie che iniziano, a chi sogna una famiglia ma teme di non farcela.

Continua su parrocchie.31 (clicca qui)