Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, tutto pronto per la 56^ edizione

Si Ã¨ tenuta nella Sala Corradino Dâ€™Ascanio della Regione Abruzzo, a Pescara, la conferenza stampa di presentazione della 56^ Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese che si terrÃ a Guardiagrele dal 1Â° al 23 agosto e la cui cerimonia di inaugurazione Ã¨ fissata per venerdÃ¬ 31 luglio, alle ore 18, davanti al Palazzo scolastico di via Cavalieri (nelle vicinanze della pineta di largo Garibaldi).

Â«Il tema di questâ€™annoÂ», ha detto il presidente dellâ€™Ente mostra, Gianfranco Marsibilio, Â«Ã¨ lâ€™armonia che, intanto, siamo riusciti a creare con la Regione Abruzzo, con lâ€™assessore Tiziana Magnacca e il sottosegretario Daniele Dâ€™Amario, e con lâ€™amministrazione comunale. Armonia significa parlare di esaltazione del bello: lâ€™obiettivo Ã¨ di fare emozionare i visitatori per far vivere loro unâ€™esperienza particolare. La Mostra presenta tante novitÃ : siamo tornati alle origini, nella vecchia sede, perchÃ© sono in corso i lavori nel Palazzo dellâ€™artigianato. E cosÃ¬ avremo 12 spazi espositivi nel centro storico. Chi verrÃ qui ritroverÃ le botteghe con la loro magia, con le estemporanee di artigianato dal vivo, i concerti di Guardiagrele Opera, il Campus scuola delle arti per i bambini. Vogliamo far rivivere il borgo con tante attivitÃ e anche con una Carta per le visite delle botteghe con lâ€™estrazione dei premi. Il 5 agosto avremo un incontro con la Cna Abruzzo per parlare di vacanza attiva ed esperienziale. Il Teatro Marrucino di Chieti ci ha messo a disposizione i vestiti di Mariella Cremi e di Luciano Pavarotti, con tanto di strumenti musicali. Ci saranno un vestito della Turandot di Puccini dellâ€™Accademia delle Belle arti dellâ€™Aquila e i mosaici dellâ€™Accademia delle Belle arti di Ravenna, la ceramica pubblicitaria usata in passato per promuovere i prodotti soprattutto dellâ€™industria dolciaria e dei liquori. Poi le sculture femminili di Vito Pancella, Clodoveo Masciarelli che associa vari materiali, una decina di artigiani di Castelli con un piatto di ceramica che si utilizza sulle due facce, Dâ€™Amico Arredamenti con il design italiano del Novecento, Achille e Piergiacomo Castiglioni: tutte eccellenze internazionali. Câ€™Ã¨ anche la solidarietÃ con uno spazio allâ€™artista Noemi affetta da Sma che realizza quadri con una sola mano stando allungata su un lettino. Insomma, sono tanti i buoni motivi per venire a Guardiagrele e far rivivere la tradizione artigianale e per un evento rilevante per la tradizione abruzzeseÂ».

Per lâ€™assessore regionale alle attivitÃ produttive, Tiziana Magnacca, Â«questa Mostra anche questâ€™anno ci popone un programma molto interessante e mi complimento con gli organizzatori per avere saputo mettere insieme lâ€™artigianato, nellâ€™accezione tradizionale del termine, e lâ€™arte, sapendo richiamare la grande tradizione abruzzese del settore. Complimenti per le bellezze della regione che devono stare insieme e promuoversi vicendevolmente. Ãˆ necessario porsi come unici interlocutori in un mercato globale. Lâ€™artigianato Ã¨ un settore in cima allâ€™agenda del mio dipartimento, Ã¨ uno dei fattori con grandi potenzialitÃ di crescita, a patto che sosteniamo le competenze e i giovani in ciÃ² che non risulta replicabile e copiabile, e ci consente di restare unici in un panorama mondiale che tende sempre di piÃ¹ a uniformarsiÂ».

Secondo il sottosegretario della giunta regionale con delega al Turismo, Daniele Dâ€™Amario, Â«alla Mostra di Guardiagrele va riconosciuto il ruolo di pungolo verso la Regione e che ha portato alla pubblicazione di diversi bandi regionali destinati agli artigiani. I nostri artigiani sono bravissimi nelle botteghe. Qualche giorno fa Ã¨ uscita una ricerca del ministero dellâ€™Interno, un focus sulle presenze straniere in Italia, e da gennaio a giugno e con grande soddisfazione lâ€™Abruzzo Ã¨ al terzo posto come tasso di crescita di presenze straniere grazie anche allâ€™aeroporto e alla presenza della nostra regione dappertutto. Oggi chi va su un territorio vuole non solo vederlo ma viverlo e visitare una mostra o una bottega in cui viene raccolto il saper fare di un territorio Ã¨ unâ€™esperienza unica. Complimenti per ciÃ² che fate a Guardiagrele. Andiamo avanti cosiÂ».

Per il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, Â«questa mostra Ã¨ eccellente e affascinante per qualitÃ e quantitÃ . Un anno fa ci preoccupavamo di dove farla, vista la chiusura del Palazzo dellâ€™artigianato, e abbiamo optato per percorso diverso con il ritorno nellâ€™ex sede espositiva e allâ€™utilizzo delle botteghe sfitte del centro storico. Siamo arrivati cosÃ¬ a questa edizione con tanta fatica ma anche con grandi risultati e con la Regione che riconosce sempre di piÃ¹ questo nostro patrimonio ponendosi al nostro fianco. Oggi, 23 di luglio, ricorrono anche le morti del nostro sarto e poeta dialettale Modesto Della Porta e di Ermete Iacovella, artista del legno: Ã¨ una coincidenza ma puÃ² esser un segnale positivo per la riuscita di questa edizioneÂ».

Orlando Console, presidente del Consiglio comunale, ha sottolineato come Â«la mostra sia un punto fermo per lâ€™identitÃ del territorio e un punto di riferimento a livello nazionale. Sono 56 anni di storia, di artigianato e cultura aperti al mondo che hanno creato un legame tra tradizione e innovazione. Bisogna proseguire sulla strada della formazione per puntare sulle peculiaritÃ artigianali garantendo quel passaggio generazionale in grado di dare un futuro al settore e al territorio. Lâ€™Ente mostra Ã¨ un collante tra tanti tasselli che trascinano anche turismo, commercio, agricoltura e marketing territoriale e di sviluppo socio-economicoÂ».

Liliana Rullo, in rappresentanza della minoranza consiliare, ha sostenuto come Â«sono nata in questa mostra dove câ€™Ã¨ la mia vita. Il tema di questâ€™anno Ã¨ emblematico di quanto la mostra sia il direttore di orchestra di vari settori che, in connessione, diventano osmosi. La politica mette in risalto ciÃ² che Ã¨ giÃ nellâ€™humus della nostra terra guardiese da millenni. Siamo sempre propositivi e speranzosi che si possa continuare a fare una Guardiagrele meravigliosa e sempre piÃ¹ bellaÂ».

Ricordiamo che la 56^ edizione della Mostra dellâ€™artigianato artistico abruzzese si terrÃ con orari di apertura al pubblico dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.30 e, rispetto al passato, sarÃ una rassegna diffusa nel centro storico, con sede centrale nel Palazzo scolastico di via Cavalieri (e non nel Palazzo dellâ€™ente in via Roma, sottoposto a lavori di consolidamento e restauro).