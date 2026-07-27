"Uniti per invertire la rotta", la sicurezza in mare al centro dell'attenzione

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, il Comune di San Salvo ha aderito alla campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promossa nell’ambito dell’iniziativa che coinvolge le località Bandiera Blu in tutta Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione, della sicurezza in mare e della tempestività del primo intervento.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Manutenzione e all’Ambiente, guidato dall’assessore Tony Faga, in collaborazione con la Guardia Costiera di Vasto e Lifeguard, ha offerto alla cittadinanza un’importante occasione di informazione e formazione.

A sottolineare l’importanza di questa giornata e il valore della prevenzione erano presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, il vice sindaco Eugenio Spadano, gli assessori Tony Faga e Gianmarco Travaglini, insieme agli operatori impegnati quotidianamente per garantire la sicurezza sulle nostre spiagge.

Durante la giornata si sono svolte dimostrazioni di salvataggio in mare e di rianimazione, momenti preziosi per comprendere quanto la conoscenza delle corrette procedure e la rapidità dell’intervento possano davvero fare la differenza.

Grande attenzione è stata dedicata anche al prezioso lavoro dei cani da salvamento, protagonisti di un’attività fondamentale per la sicurezza dei bagnanti e straordinari alleati nelle operazioni di soccorso in acqua.

La prevenzione parte dalla consapevolezza: conoscere i rischi, rispettare il mare, sapere come intervenire e non sottovalutare mai le situazioni di pericolo può salvare una vita.

Perché al mare la sicurezza è una responsabilità di tutti.

Bandiera Blu: al mare in sicurezza.

Uniti per invertire la rotta.