Sicurezza in mare e cultura della prevenzione, la campagna di sensibilizzazione fa tappa a Vasto Marina

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, tappa al Lido Fernando di Vasto Marina per la campagna di sensibilizzazione promossa nell'ambito del programma Bandiera Blu, dedicata alla sicurezza in mare e alla diffusione della cultura della prevenzione.

L'annegamento Ã¨ un evento che, nella maggior parte dei casi, puÃ² essere evitato attraverso l'informazione, la formazione e l'adozione di comportamenti responsabili. Per questo Ã¨ fondamentale promuovere iniziative che coinvolgano cittadini, famiglie e turisti, affinchÃ© il mare possa essere vissuto in sicurezza e con il massimo rispetto.

"Come Amministrazione comunale - evidenzia l'assessore Gabriele Barisano - crediamo che la tutela della vita umana sia una prioritÃ assoluta e che la sicurezza debba accompagnare ogni azione di valorizzazione del nostro litorale. La Bandiera Blu rappresenta non solo la qualitÃ ambientale delle nostre spiagge, ma anche l'impegno nella promozione di servizi efficienti, educazione ambientale e sicurezza.

Un sentito ringraziamento va ai gestori del Lido Fernando e alla Lifeguard Srl per l'organizzazione dell'iniziativa, ai volontari della Croce Rossa Italiana â€“ Comitato di Vasto, alla Guardia Costiera di Vasto, ai bagnini e a tutti gli operatori che, con professionalitÃ e spirito di servizio, sono ogni giorno in prima linea per garantire la sicurezza di residenti e turisti sulle nostre spiagge.

La prevenzione - conclude - Ã¨ il primo strumento per salvare vite umane. Continuiamo a lavorare insieme per una cultura del mare fondata sulla responsabilitÃ , sul rispetto delle regole e sulla sicurezza".