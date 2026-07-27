'La Notte dei Serpenti': "L'Abruzzo fa conoscere al mondo la sua identità"

E' andata in scena allo Stadio del Mare di Pescara la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti”, il grande evento promosso dalla Regione Abruzzo ideato per valorizzare - si legge in una nota della stessa Regione - l'eredità culturale del territorio e trasformarla in un volano di attrazione turistica internazionale. La serata sarà poi trasmessa in prima serata su Rai 1 il prossimo 5 settembre, raggiungendo anche i connazionali e le associazioni abruzzesi all'estero.

Volti, luci, musica ed emozioni hanno acceso Pescara e raccontato l’Abruzzo in tutta la sua bellezza-

Sulla portata strategica dell'iniziativa è intervenuto il èresidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Siamo giunti alla quarta edizione, un'edizione fantastica che andrà in prima serata su Rai 1 il 5 settembre, una cosa di cui siamo davvero molto orgogliosi e che ci emoziona tanto. Abbiamo portato fuori da questo scrigno, dove era nascosta, questa preziosa eredità culturale troppo spesso dimenticata — e me compreso, siamo tutti un po' colpevoli di averla trascurata per troppo tempo —, ma l'abbiamo ripresa, valorizzata e nel giro di pochissimi anni oggi questa manifestazione non ha nulla da invidiare a quelle analoghe molto più famose e più datate a cui ci siamo anche ispirati con umiltà, ma credo con un pizzico di orgoglio di poter dire che oggi siamo a un livello elevatissimo. Grazie alla Rai questo spettacolo lo vedranno anche le nostre comunità di italiani all'estero, a cominciare da tutte le associazioni abruzzesi che si stanno sintonizzando e che si sintonizzeranno da tutto il mondo e da tutti i continenti per poter assaporare il gusto di questa tradizione culturale e di spettacolo”.

Ricca di ritmo, colori e grandi ospiti la quarta edizione de “La Notte dei Serpenti”. Un evento che ha visto protagonisti decine di cori, gruppi folk, danzatori di saltarello e rievocazioni storiche di pregio come il Laccio d'Amore di Penna Sant'Andrea, sapientemente fusi con la musica leggera italiana sotto la direzione artistica del Maestro Enrico Melozzi.

Foto Regione Abruzzo